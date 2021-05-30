Фінал Ліги чемпіонів 2021: Зінченко найкращий гравець матчу у складі Манчестер Сіті

Український футболіст Олександр Зінченко отримав найвищу оцінку за фінал Ліги чемпіонів проти Челсі, у якому його Манчестер Сіті мінімально поступився лондонському Челсі.

За версію статистичного порталу Whoscored Зінченко отримав сім балів, що є найвищою оцінкою серед всіх гравців містян, котрі виходили на поле.

Слідом за українцем оцінку 6,9 отримав ще один захисник Сіті Рубен Діаш, а у іншого захисника Кайла Вокера 6,7.

Найкращим гравцем матчу став автор єдиного м’яча у фіналі Ліги чемпіонів-2020/21 21-річний німець Кай Хаверц (8,3).

У першому таймі Зінченко запам’ятався ефектним виносом м’яча з-під ніг Хаверца у власному штрафному ще за нульового рахунку.

Челсі – переможець Ліги чемпіонів

У фінальному матчі Ліги чемпіонів, що відбувся у Порту на стадіоні Драгау, Манчестер Сіті мінімально поступився Челсі.

Єдиний м’яч наприкінці першого тайму у ворота Едерсона забив Кай Хаверц.

Для аристократів це другий трофей в історії цього турніру. Вперше вони піднімали кубок ЛЧ у 2012 році, а у 2008-му поступилися Манчестер Юнайтед.