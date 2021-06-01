Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив заявку команди на чемпіонат Європи. У список увійшли 26 футболістів.
До заявки не потрапили п’ятеро футболістів, котрі перебувають у тренувальному таборі синьо-жовтих. На чемпіонаті Європи не зіграють голкіпер Реала Андрій Лунін, динамівці Олександр Сирота та Богдан Лєднєв, хавбек Маріуполя Артем Бондаренко та півзахисник бельгійського Андерлехта Богдан Михайліченко.
Заявка збірної України на Євро-2020
- Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва — Шахтар).
- Захисники: Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Денис Попов (усі — Динамо), Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (обидва — Шахтар).
- Півзахисники: Георгій Судаков, Тарас Степаненко, Марлос (усі — Шахтар), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі — Динамо), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Роман Безус (Гент, Бельгія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина).
- Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Бєсєдін (Динамо), Артем Довбик (Дніпро-1).
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На груповому етапі Євро-2020 у квартеті С підопічні Андрія Шевченка зіграють проти збірних Нідерландів, Північної Македонії та Австрії. Перша зустріч проти помаранчевих відбудеться в Амстердамі, а два інших матчі – у Бухаресті.
Склад збірної Нідерландів
Перший суперник України на Євро-2020 Нідерланди фінальний список виконавців оголосили ще 26 травня.
Наставник помаранчевих Франк де Бур вніс до заявки двох дебютантів – 19 річного захисника Аякса Юррієна Тімбера та 22-річного форварда ПСВ Коді Гакпо.
З повним складом збірної Нідерландів на Євро-2020 ви можете ознайомитися у матеріалі Фактів ICTV.