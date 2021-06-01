Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив заявку команди на чемпіонат Європи. У список увійшли 26 футболістів.

До заявки не потрапили п’ятеро футболістів, котрі перебувають у тренувальному таборі синьо-жовтих. На чемпіонаті Європи не зіграють голкіпер Реала Андрій Лунін, динамівці Олександр Сирота та Богдан Лєднєв, хавбек Маріуполя Артем Бондаренко та півзахисник бельгійського Андерлехта Богдан Михайліченко.

Заявка збірної України на Євро-2020

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва — Шахтар).

Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва — Шахтар). Захисники: Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Денис Попов (усі — Динамо), Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (обидва — Шахтар).

Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Денис Попов (усі — Динамо), Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (обидва — Шахтар). Півзахисники: Георгій Судаков, Тарас Степаненко, Марлос (усі — Шахтар), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі — Динамо), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Роман Безус (Гент, Бельгія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина).

Георгій Судаков, Тарас Степаненко, Марлос (усі — Шахтар), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі — Динамо), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Роман Безус (Гент, Бельгія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина). Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Бєсєдін (Динамо), Артем Довбик (Дніпро-1).

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На груповому етапі Євро-2020 у квартеті С підопічні Андрія Шевченка зіграють проти збірних Нідерландів, Північної Македонії та Австрії. Перша зустріч проти помаранчевих відбудеться в Амстердамі, а два інших матчі – у Бухаресті.

Склад збірної Нідерландів

Перший суперник України на Євро-2020 Нідерланди фінальний список виконавців оголосили ще 26 травня.

Наставник помаранчевих Франк де Бур вніс до заявки двох дебютантів – 19 річного захисника Аякса Юррієна Тімбера та 22-річного форварда ПСВ Коді Гакпо.

З повним складом збірної Нідерландів на Євро-2020 ви можете ознайомитися у матеріалі Фактів ICTV.