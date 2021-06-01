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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Україна — Північна Ірландія: прогноз букмекерів на товариський матч

збірна України

Збірна України у четвер, 3 червня, проведе товариський матч у межах підготовки до Євро-2020, в якому підопічні Андрія Шевченка на стадіоні Дніпро-Арена у Дніпрі зіграють проти збірної Північної Ірландії.

Початок матчу о 21.00 за київським часом.

На думку букмекерів, абсолютними фаворитами матчу є підопічні Андрія Шевченка. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.68. Успіх команди Північної Ірландії оцінюють у 6.30. Нічийний результат зустрічі — 3.40.

На те, що жовто-сині першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.55, а на підопічних  Іана Бараклафа — 3.55. На те, що голів у матчі глядачі не побачать приймають ставки з коефіцієнтом 6.5.

У своєму останньому матчі, що відбувся 30 травня, збірна Північної Ірландії у контрольній зустрічі здобула перемогу з рахунком 3:0 над командою Мальти.

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Підопічні Андрія Шевченка у першому матчі в межах підготовки до Євро-2020 несподівано розійшлися нічиєю з командою Бахрейну. Синьо-жовті зрівняли рахунок лише у доданий час завдяки голу Віктора Циганкова.

Фото: УАФ

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