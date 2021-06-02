Тренерський штаб Андрія Шевченка 1 червня визначився з остаточним списком виконавців, котрі поїдуть на фінальну частину Євро-2020. До остаточної заявки увійшли 26 футболістів.

Через травми поза заявкою опинилися Віктор Коваленко, Євген Коноплянка, Віталій Буяльський, Олександр Андрієвський, Жуніор Мораес та Володимир Шепелєв.

А в останній день оголошення Шевченко відрядив дивитися Євро-2020 по телевізору ще шістьох гравців – Андрія Луніна, Богдана Лєднєва, Богдана Михайліченка, Олександра Сироту, Артема Бондаренка та Віктора Корнієнка – останній тиждень тому захворів на ангіну.

Яким же виявився вибір Шевченка?

Воротарі

Прогнозовано у заявці не знайшлося місця для другого воротаря мадридського Реала Андрія Луніна. У поточному сезоні 22-річний українець зіграє лише один матч за вершкових у Кубку Іспанії. Його дебют видався гливким – Реал сенсаційно вилетів від клубу із Сегунди В Алькояно, а сам Лунін особливо не вразив грою і запам’ятався невмінням грати кулаками.

Фактично через відсутність ігрової практики Луніна до заявки потрапив Анатолій Трубін. Є надія, що для Андрія з приходом у клуб італійського фахівця Карло Анчелотті щось зміниться у майбутньому сезоні.

Вибір Андрія П’ятова – теж очевидний. Це досвідчений ветеран українського футболу із величезним багажем. А ось у рамці воріт, найімовірніше, стоятиме Георгій Бущан, а Трубін буде дублером. Хоча, тренерський штаб, мабуть, з основним воротарем визначиться за підсумками двох найближчих контрольних матчів проти Північної Ірландії та Кіпру.

Захисники

У захисті у Шевченка фактично по два виконавці на кожну із позицій. Несподіванкою стало непотрапляння до заявки Богдана Михайліченка, але вочевидь це сталося через перебір лівих захисників. Головний на цій позиції є Віталій Миколенко, а слідом Едуард Соболь.

Правий фланг оборони найбільш нестійкий – тут закриватимуть позицію Олександр Караваєв та Олександр Тимчик.

У центрі захисту у тренерського штабу синьо-жовтих є хороші награні зв’язки із Шахтаря – Микола Матвієнко та Сергій Кривцов та з Динамо – Ілля Забарний і Денис Попов. Місце в основі, ймовірно, тут точно дістанеться Матвієнку, а ось чи складе йому пару центрбеків Кривцов – питання. Останнім часом Сергій не виділяється хорошою надійністю в обороні.

Півзахисники

Лінію півзахисту української збірної можна назвати найбільш потужною – вона представлена Русланом Маліновським та Олександром Зінченком. Саме найкращого асистента Серії А сезону-2020/21 та фіналіста Ліги чемпіонів найчастіше згадують суперники, коли мова заходить про синьо-жовтих.

Найбільш неочікуваним є потрапляння до заявки Георгія Судакова, який лише у матчі з Бахрейном дебютував за національну команду і відіграв 44 хвилини.

Швидше за все, це рішення – аванс для 18-річного дебютанта. Адже якби травми не зачепили того ж Коваленка, то саме він би вирушив на Євро-2020.

Нападники

У нападі – без сюрпризів. Попри невеличке ушкодження, якого форвард бельгійського Гента Роман Яремчук зазнав у матчі Ліги Жупіле, він знову у формі.

Разом з ним прогнозовано поїдуть Артем Бєсєдін та Артем Довбик. Втім, якби не травмувався Жуніор Мораес, то комусь із цього дуету не пощастило.

У тренерського штабу залишається два контрольні матчі, щоб провести генеральні репетиції та підтягнути реалізацію. Але головне – це намагатися уникнути травм.

Цікаві факти про склад:

Наймолодший гравець : Ілля Забарний та Георгій Судаков – обом на момент старту Євро-2020 буде 18 років та 282 дні;

: Ілля Забарний та Георгій Судаков – обом на момент старту Євро-2020 буде 18 років та 282 дні; Найбільш віковий гравець : Андрій Пятов – на момент старту Євро-2020 буде 36 років та 347 днів;

: Андрій Пятов – на момент старту Євро-2020 буде 36 років та 347 днів; Найбільше матчів: Андрій Пятов (96);

Андрій Пятов (96); Найменше матчів : Денис Попов, Георгій Судаков (по одному);

: Денис Попов, Георгій Судаков (по одному); Найбільше голів : Андрій Ярмоленко (38);

: Андрій Ярмоленко (38); Найбільше представництво: Динамо Київ (10 гравців).

Склад збірної Нідерландів

Перший суперник України на Євро-2020 Нідерланди фінальний список виконавців оголосили ще 26 травня.

Наставник помаранчевих Франк де Бур вніс до заявки двох дебютантів – 19 річного захисника Аякса Юррієна Тімбера та 22-річного форварда ПСВ Коді Гакпо.

З повним складом збірної Нідерландів на Євро-2020 ви можете ознайомитися у матеріалі Фактів ICTV.