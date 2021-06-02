Тренерський штаб Андрія Шевченка 1 червня визначився з остаточним списком виконавців, котрі поїдуть на фінальну частину Євро-2020. До остаточної заявки увійшли 26 футболістів.
Через травми поза заявкою опинилися Віктор Коваленко, Євген Коноплянка, Віталій Буяльський, Олександр Андрієвський, Жуніор Мораес та Володимир Шепелєв.
А в останній день оголошення Шевченко відрядив дивитися Євро-2020 по телевізору ще шістьох гравців – Андрія Луніна, Богдана Лєднєва, Богдана Михайліченка, Олександра Сироту, Артема Бондаренка та Віктора Корнієнка – останній тиждень тому захворів на ангіну.
Яким же виявився вибір Шевченка?
- Воротарі
Прогнозовано у заявці не знайшлося місця для другого воротаря мадридського Реала Андрія Луніна. У поточному сезоні 22-річний українець зіграє лише один матч за вершкових у Кубку Іспанії. Його дебют видався гливким – Реал сенсаційно вилетів від клубу із Сегунди В Алькояно, а сам Лунін особливо не вразив грою і запам’ятався невмінням грати кулаками.
Фактично через відсутність ігрової практики Луніна до заявки потрапив Анатолій Трубін. Є надія, що для Андрія з приходом у клуб італійського фахівця Карло Анчелотті щось зміниться у майбутньому сезоні.
Вибір Андрія П’ятова – теж очевидний. Це досвідчений ветеран українського футболу із величезним багажем. А ось у рамці воріт, найімовірніше, стоятиме Георгій Бущан, а Трубін буде дублером. Хоча, тренерський штаб, мабуть, з основним воротарем визначиться за підсумками двох найближчих контрольних матчів проти Північної Ірландії та Кіпру.
- Захисники
У захисті у Шевченка фактично по два виконавці на кожну із позицій. Несподіванкою стало непотрапляння до заявки Богдана Михайліченка, але вочевидь це сталося через перебір лівих захисників. Головний на цій позиції є Віталій Миколенко, а слідом Едуард Соболь.
Правий фланг оборони найбільш нестійкий – тут закриватимуть позицію Олександр Караваєв та Олександр Тимчик.
У центрі захисту у тренерського штабу синьо-жовтих є хороші награні зв’язки із Шахтаря – Микола Матвієнко та Сергій Кривцов та з Динамо – Ілля Забарний і Денис Попов. Місце в основі, ймовірно, тут точно дістанеться Матвієнку, а ось чи складе йому пару центрбеків Кривцов – питання. Останнім часом Сергій не виділяється хорошою надійністю в обороні.
- Півзахисники
Лінію півзахисту української збірної можна назвати найбільш потужною – вона представлена Русланом Маліновським та Олександром Зінченком. Саме найкращого асистента Серії А сезону-2020/21 та фіналіста Ліги чемпіонів найчастіше згадують суперники, коли мова заходить про синьо-жовтих.
Найбільш неочікуваним є потрапляння до заявки Георгія Судакова, який лише у матчі з Бахрейном дебютував за національну команду і відіграв 44 хвилини.
Швидше за все, це рішення – аванс для 18-річного дебютанта. Адже якби травми не зачепили того ж Коваленка, то саме він би вирушив на Євро-2020.
- Нападники
У нападі – без сюрпризів. Попри невеличке ушкодження, якого форвард бельгійського Гента Роман Яремчук зазнав у матчі Ліги Жупіле, він знову у формі.
Разом з ним прогнозовано поїдуть Артем Бєсєдін та Артем Довбик. Втім, якби не травмувався Жуніор Мораес, то комусь із цього дуету не пощастило.
У тренерського штабу залишається два контрольні матчі, щоб провести генеральні репетиції та підтягнути реалізацію. Але головне – це намагатися уникнути травм.
Цікаві факти про склад:
- Наймолодший гравець: Ілля Забарний та Георгій Судаков – обом на момент старту Євро-2020 буде 18 років та 282 дні;
- Найбільш віковий гравець: Андрій Пятов – на момент старту Євро-2020 буде 36 років та 347 днів;
- Найбільше матчів: Андрій Пятов (96);
- Найменше матчів: Денис Попов, Георгій Судаков (по одному);
- Найбільше голів: Андрій Ярмоленко (38);
- Найбільше представництво: Динамо Київ (10 гравців).
Склад збірної Нідерландів
Перший суперник України на Євро-2020 Нідерланди фінальний список виконавців оголосили ще 26 травня.
Наставник помаранчевих Франк де Бур вніс до заявки двох дебютантів – 19 річного захисника Аякса Юррієна Тімбера та 22-річного форварда ПСВ Коді Гакпо.
З повним складом збірної Нідерландів на Євро-2020 ви можете ознайомитися у матеріалі Фактів ICTV.