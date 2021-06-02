Чемпіонат Європи з футболу, який змістили на один рік через пандемію Covid-19, розпочинається 11 червня і триватиме до 11 липня 2021 року.

Відповідні дати були обрані ще у березні 2020 року під час екстреного засідання УЄФА за участю 55 асоціацій. Спершу Євро-2020 планувалося провести з 12 червня до 12 липня 2020 року.

Матч відкриття Євро-2020 відбудеться у Римі на Олімпійському стадіоні 11 червня о 21.00 за київським часом. У ньому зустрінуться команди з квартету А Туреччина та Італія.

Решту матчів групового етапу гратимуть з 12 червня до 23 червня.

Матчі збірної України:

13.06. 22:00. Амстердам. Нідерланди – Україна;

17.06. 16:00. Бухарест. Україна – Північна Македонія;

21.06. 19.00. Бухарест. Україна – Австрія.

Фінал турніру відбудеться на легендарному стадіоні Вемблі у Лондоні 11 липня.

Міста-господарі Євро-2020

23 квітня стало відомо, що УЄФА виключив зі списку міст, що приймуть чемпіонат Європи, Дублін та Більбао. Натомість до списку господарів турніру було додано іспанську Севілью.

Частину матчів групового етапу у квартеті Е перенесли до Санкт-Петербурга.

Детальніше про перенесення матчів Євро-2020 з Дубліна та Більбао читайте у нашому матеріалі.