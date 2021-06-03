3 червня оргкомітет Олімпійських ігор у Токіо презентував екологічно чистий медальний подіум та предмети, які будуть використані під час церемоній нагородження переможців змагань.

Подіум, костюми волонтерів та підноси для медалей виготовили з переробленого пластику.

У вбранні волонтерів поєднані елементи традиційного японського кімоно, а також сучасного одягу, і навіть є система охолодження для комфортної роботи під час літньої спеки в Японії.

Крім того, організатори дозволять церемоніальним помічникам обирати, що вдягти – штани чи сукні.

Загалом під час Олімпійських ігор-2020 відбудеться 339 церемоній нагородження, під час Паралімпійських ігор-2020 – 539.

– Залишилось 50 днів. Здається, що я чую кроки спортсменів, які зберуться в Токіо, – повідомила під час презентації президент оргкомітету Олімпійських ігор у Токіо Сейко Хашимото.

Вимоги до глядачів на Олімпійських іграх

Наприкінці травня стало відомо, що глядачам можуть заборонити відвідувати Олімпійські ігри, якщо вони не нададуть довідку про вакцинацію або негативний результат тесту на Covid-19.

Крім того, організатори Олімпійських ігор у Токіо визначаються, скільки людей зможуть допустити до перегляду змагань 23 липня – 8 серпня.

Детальніше про вимоги до глядачів на Олімпійських іграх читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Kyodo News