У межах підготовки до Євро-2020 збірна України зіграє товариський матч з командою Кіпру. Зустріч відбудеться 7 червня у Харкові на арені ОСК Металіст.

Початок матчу о 19.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1. О 23.00 у записі гру покаже телеканал ТРК Україна.

Також у повторі гру можна буде подивитися 8 червня о 8.35 на телеканалі Футбол 2 та о 16.35 на Футбол 1.

Збірна Кіпру посідає 97-ту сходинку у рейтингу ФІФА. Із 2021 року команду очолює грецький фахівець Нікос Костеноглу.

Це буде вже четверта товариська зустріч команд в історії. Вперше вони зустрілися у 2001 році і тоді саме кіпріоти святкували перемогу з рахунком 4:3.

Ще одна гра завершилася нічиєю, а у 2016 році синьо-жовті вдома святкували мінімальну перемогу 1:0 над суперником. Тоді єдиний м’яч забив Тарас Степаненко.

Україна обіграла Північну Ірландію

У другому контрольному матчі в межах підготовки до Євро-2020 збірна України обіграла Північну Ірландію з мінімальним рахунком.

Єдиний гол у матчі забив хавбек Олександр Зубков, для якого це перший м’яч у футболці національної команди.

Подивитися відеоогляд матчу Україна – Північна Ірландія можна у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: УАФ