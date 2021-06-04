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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Футболіст Зінченко з дружиною очікують на появу первістка

Олександ Зінченко Влада Седан

Футболіст збірної України та англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко невдовзі вперше стане батьком. Про це гравець повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Зінченко виклав зворушливий знімок, на якому він із вагітною дружиною журналісткою Владою Седан.

— Мій світ, – підписав фото гравець, додавши емодзі із сердечком.

 

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Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Менше ніж за годину знімок зібрав майже 70 тис. вподобань та ще майже 1 тис. вітальних коментарів.

Олександр Зінченко та Влада Седан уклали шлюб у березні 2020 року у Великій Британії, а весілля відіграли у серпні у Києві.

Гравець зробив пропозицію Седан у 2019 році на стадіоні НСК Олімпійський – менш ніж через півроку, як стало відомо про їхні стосунки.

Фінал Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті, кольори якого захищає Зінченко, у першому своєму фіналі Ліги чемпіонів поступився лондонському Челсі. Єдиний гол у матчі забив півзахисник Челсі Кай Хаверц наприкінці першого тайму.

Зінченко дуже емоційно сприйняв поразку, впав на поле зі слізьми і довго лежав.

Для українця фінальний матч у Лізі чемпіонів став 100-м у футболці манчестерського клубу у всіх турнірах.

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