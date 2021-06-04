Французька поліція у Парижі заарештувала російську тенісистку Яну Сізікову. Їй інкримінують умисний програш на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу.

Спортсменку помістили під варту, а у її готельному номері провели обшуки.

26-річна Сізікова була заарештована у четвер ввечері через розслідування, що розпочалося у жовтні 2020 року. Її підозрюють у спортивній корупції та організованому шахрайстві.

3 червня Сізікова у парному розряді у першому колі разом із своєю співвітчизницею Катериною Александровою поступилися австралійській парі Айла Томлянович – Сторм Сандерс з рахунком 6:1, 6:1.

Але арешт пов’язаний з Ролан Гаррос-2020, коли букмекери попереджували про аномальні схеми ставок під час матчу парного розряду між парою Сізікова/Медісон Бренгл (США) та Марія Ціг/Крістіна-Андреа Муту. Тоді російсько-американський дует поступився з рахунком 6:7, 4:6.

Під час цієї зустрічі сотні тисяч євро були поставлені на поразку у п’ятому геймі другого сету. Росіянка подавала у геймі і припустилася двох подвійних помилок. На пару з Бренгл вони програли його всуху.

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У разі визнання вини Сізікової у спортивній корупції тенісистці загрожує до п’яти років позбавлення волі і штраф у €500 тис.

В одиночному рейтингу WTA Сізікова посідає 101 сходинку, у парному – вона на 765 місці. За свою 11-річну кар’єру вона заробила загалом майже $207 тис.

Ставки на неіснуючий матч в Україні

У березні 2020 року кілька великих букмекерів світового ринку приймали ставки на неіснуючий матч в Україні, зокрема і в режимі live.

Йдеться про матч Кубку Азов у Бердянську, що нібито відбувся матч між командами Лозуватка та Мелітопольська Черешня з фінальним рахунком на табло 4:1.

Детальніше про інцидент зі ставками на матчі читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Le Parisien

Фото: Yana Sizikova