Вибила росіянку: українка Костюк зробила сенсацію

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до 1/8 фіналу ґрунтового турніру серії Grand Slam Ролан Гаррос 2021.

У третьому колі Марта зустрілася із суперницею з Росії Варварою Грачовою. На корті опонентки провели одну годину та одну хвилину.

Костюк вдалося реалізувати п’ять подач навиліт та чотири брейк-пойнти. При цьому українка допустила два дабл-фолла.

До порівняння, Грачова змогла здійснити лише дві подачі навиліт, допустивши шість подвійних помилок при подачі. З трьох брейк-пойнтів вона не змогла реалізувати жодного.

Таким чином, 18-річна Марта виявилася наймолодшою українкою, яка дісталася до 1/8 фіналу турніру серії Grand Slam. Тепер їй належить битися з переможницею пари Іга Свентек (Польща) – Анетт Контавейт (Естонія).

Ролан Гаррос 2021

3 червня тенісистки Марта Костюк та Еліна Світоліна синхронно вийшли до третього кола Ролан Гаррос 2021.

У другому колі Еліна зустрічалася з американкою Енн Лі. Перший та другий сет завершилися з рахунком 6-0 та 6-4 відповідно на користь українки.

Тепер Еліні доведеться битися за вихід до четвертого кола з переможницею пари Катерина Александрова (Росія) – Барбора Крейчікова (Чехія).