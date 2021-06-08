24 липня в київському Палаці спорту Лобов і Берінчик битимуться на голих кулаках

У київському Палаці спорту 24 липня відбудеться без перебільшення екстраординарна подія у світі спортивних єдиноборств — у поєдинку на голих кулаках срібний призер лондонської Олімпіади 2012 року і нинішній чемпіон за версією WBO боксер Денис Берінчик битиметься з бійцем змішаних єдиноборств Артемом Лобовим.

Захід довгоочікуваний. Спершу його було заплановано на 19 червня, але через травму плеча у Берінчика, яка потребувала відновлення, поєдинок відклали.

Підсумок змагання не очевидний ні для експертів, ні для самих спортсменів. В активі у Берінчика – олімпійське срібло, титул чемпіона і 15 перемог на рингу.

Однак його суперник Артем Лобов, хоч і не такий титулований, але має свої серйозні переваги.

По-перше, він важчий і вищий за Берінчика. По-друге, в його кар’єрі були турніри з кулачних боїв Bare Knuckle FC і змагання в стилі змішаних єдиноборств.

У зв’язку з цим Лобов робить ставку на дозволений в цьому поєдинку Тайський клінч. Він неодноразово на прес-конференції, присвяченій прийдешньому бою, робив акцент на майстерне володінні цим прийомом.

Таким чином він планує задавити майстерню боксерську техніку Берінчика і перехопити ініціативу. Лобов також колишній боєць UFC – найпрестижнішої Ліги змішаних єдиноборств, і на його боці буде специфічний досвід.

Та й загалом Лобов на прес-конференції мав впевненіший вигляд і здавався більш мотивованим, ніж його противник. І спину тримав рівніше.

Однак обидва спортсмени обіцяють видовищний агресивний бій.

– Три пропустив, п’ятьох – завдав — так сформулював свою тактику Берінчик.

Лобов також сказав, що йому простіше тримати удар, а не йти в оборону. Як зазначив спортсмен з Ірландії, короткі раунди не дають можливості виснажити суперника.

– Сила удару вирішує, – сказав Лобов, пояснивши, що битиме до переможного.

Водночас обидва бійці погодилися, що тактика, обрана ними, ризикована, адже один хороший удар може завершити бій.

Організатор поєдинку, український промоушен Махач, 24 липня готує навіть щось більше, ніж бій Берінчика і Лобова.

Бій двох зірок буде вишенькою на торті великого свята спорту. Махач давно планував розширити географію і на шостий сезон, який і увінчає суперпоєдинок, привозить до Києва команду з Казахстану.

Надалі Махач розраховує залучити ще спортсменів з Білорусі, але головне — зробити це не разовими поїздками, а внести іноземні команди в регулярний календар змагань, розповів на прес-конференції співзасновник Ліги кулачних боїв Андрій Лімонтов.

Тому 24 липня усі, хто купив квитки, зможуть подивитися цілу серію боїв, які почнуться о 10 ранку і триватимуть до опівночі. А також – поглянути на майбутні головні призи: $10 тис. — у легкій вазі і Toyota Camry – в середній.

Оскільки фінали будуть в 9 і 10 сезонах, у вболівальників буде час укласти парі.

Квитки на змагання можна придбати тут.