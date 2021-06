Музичний плейлист збірної України на Євро-2020 майже повністю оновили. З нього прибрали пісні російських виконавців.

До плейлисту додали 49 нових треків, а такі пісні російських виконавців, як Моргенштерн – Дуло, Dead Blonde – Хлопчик на дев’ятці та 10AGE – Немає інтересу, видалили зі списку.

Там залишилася тільки офіційна пісня чемпіонату Європи-2020 We Are The People авторства Мартіна Гаррікса, Боно та Еджа.

Спочатку в плейлисті було 15 треків, вісім з яких авторства російських виконавців: крім перерахованих вище, це Моргенштерн – Show і Нова хвиля, NLO – Не сумуй, The Hatters/Dzharakhov – Я роблю крок, Slava Marlow – Кому це треба і Soda Luv/SQWOZ BAB – Казантип.

Українською мовою у плейлисті була одна пісня: Тінь Сонця – Їхали козаки. Вона не була активною, тому її видалили.

Подібні плейлисти створювали гравці всіх збірних Євро-2020. Цим займалися капітани команд і інші гравці.

Музику від збірних можна послухати на всіх основних стрімінгових сервісах, включаючи Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal і Napster.

Скандал через нової форми збірної України

Раніше нова форма збірної України викликала широкий резонанс у соціальних мережах і хвилю обурення в Росії.

На нову екіпіровку синьо-жовтих нанесли карту України з тимчасово окупованим Кримом і додали гасло Слава Україні – Героям слава! Але міжнародно визнані кордони України викликали сплеск надмірно емоційної реакції у РФ.