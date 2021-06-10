Газпром спонсор УЄФА: як відреагували українці на заборону гасла Героям слава

УЄФА через протести Російської федерації футболу заборонила збірній Україні виступати в новій формі, яку раніше вже було затверджено.

В Україні ця подія викликала широкий резонанс. У соцмережах рішення УЄФА коментують як звичайні вболівальники, так і політики, а на сторінці Європейської федерації футболу з’явилися сотні коментарів від незадоволених українців.

Зокрема, голова Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що вилетів у Рим на переговори, як тільки дізнався про ситуації, що склалася. За його словами, дизайн форми збірної повністю відповідає всім нормативам і саме тому його було затверджено.

– Гасло Героям слава давно є традиційним для наших уболівальників. Воно лунає на всіх іграх збірної, де б вони не проходили. Раніше в УЄФА підтвердили, що це гасло є футбольним, а тому ми будемо домагатися, щоб дизайн форми залишився без змін, – написав Павелко.

У свою чергу колишній гравець збірної України, а нині голова профспілки футболістів Нідерландів Євген Левченко визнав рішення УЄФА дуже дивним. За його словами, гасло має залишитися на формі збірної, незважаючи на рішення Європейської асоціації.

Крім того, екс-президент Петро Порошенко підкреслив, що гасло Героям слава використовується в якості привітання в українській армії. Він підкреслив, що не державі, що веде агресивну війну, скасовувати славу героїв України.

Він також додав, що керівництво РФ тільки і мріє, щоб скасувати сам факт існування держави Україна. Екс-президент також встановив рамку з гаслами Слава Україні – Героям слава на свою аватарку в Facebook, після чого такі зображення стали масово з’являтися в українських користувачів соцмережі.

Лідера партії ЄС підтримав і депутат Олексій Гончаренко. Він зазначив, що українці на офіційній сторінці УЄФА в Facebook масово передають привіти главі МЗС Росії Сергію Лаврову та спікеру зовнішньополітичного відомства РФ Марії Захаровій.

Він закликав своїх підписників підтримати своєрідний флешмоб і висловити представникам Європейської асоціації футболу все, що вони думають про рішення УЄФА щодо зміни дизайну футболок збірної.

Газпром спонсор УЄФА: як відреагували українці на заборону гасла Героям слава / 8 фотографий

Також своє невдоволення висловив і Олег Синютка, за словами якого росіян дратує не так гасло, як сама незалежність України.

Не залишилися осторонь і медійні діячі. Зокрема, ситуацію прокоментувала відома журналістка Яніна Соколова.

– УЄФА вимагає прибрати офіційне гасло ЗСУ – Слава Україні – з форми збірної. Моя пропозиція – прибрати УЄФА, – написала вона.

Рядові ж користувачі соціальних мереж обвалився шквал негативних коментарів на офіційну сторінку УЄФА. Організації пригадали, що її генеральним спонсором є російський газовий монополіст Газпром.

Крім того, українці вважають, що Європейська асоціація футболу пішла на зустріч РФ, оскільки злякалася можливої втрати ринку.

Рішення УЄФА

Раніше сьогодні УЄФА заборонила українській збірній виходити на матчі Євро-2020 у футболках, на яких є гасло Героям слава.

На думку Європейської асоціації футболу, само гасло є нейтральним, а тому в 2020 році було затверджено відповідною інстанцією.

Але в поєднанні з гаслом Слава Україні воно нібито набуває суто політичний характер.