Союз європейських футбольних асоціацій повідомив про призупинення провадження щодо клубів-засновників нового турніру європейської футбольної Суперліги.

— Після відкриття провадження проти Барселони, Реала та Ювентуса апеляційний орган УЄФА ухвалив рішення призупинити справу до подальшого повідомлення, – повідомили в організації.

Згодом в УЄФА зазначили, що сподіваються на відновлення провадження. В організації наголосили, що хочуть продовжити відстоювати свої інтереси у цьому питанні.

— Рішення про тимчасове припинення справи було ухвалене апеляційною інстанцією УЄФА після формального повідомлення від 2 червня 2021 року від швейцарських органів. Ми розуміємо, чому справа призупинена, але зберігаємо впевненість у своїй позиції і продовжимо захищати її всіма можливими способами. УЄФА зробить всі необхідні кроки в суворій відповідності до законодавства, щоб мати можливість відновити дисциплінарне розслідування якомога швидше, – зазначили у заяві УЄФА.

19 квітня 12 європейський футбольних клубів оголосили про заснування Суперліги. Через два дні дев’ять клубів оголосили про свій вихід із проекту після шквалу критики з боку спільноти та вболівальників. Першими оголосили про відхід англійські клуби.

Іспанські клуби Реал та Барселона, а також італійський Ювентус залишаються єдиними, хто досі вірить у проект.

На початку червня міністерство юстиції Швейцарії направило до УЄФА повідомлення із закликом відмовитися від накладання санкцій на ці клуби.