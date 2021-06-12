У першому матчі групового етапу Євро-2020 збірна Італії зустрілася з командою Туреччини. Гра відбулася у Римі на стадіоні Олімпіко і завершилася із рахунком 3:0 на користь Італії.

Відразу після церемонії відкриття чемпіонату нідерландський арбітр Данні Маккелі дав стартовий свисток у першому матчі на Євро-2020 у групі А між Туреччиною та Італією.

Уже на третій хвилині представник Італії Чіро Іммобіле пробив м’яча з меж штрафного майданчика, але він пролетів у кількох сантиметрах від правої стійки.

За кілька хвилин італійці знову опинились у непоганій позиції, але Доменіко Берарді не вдалось дотягнутися до м’яча через надто сильну передачу.

Мали нагоду відкрити рахунок матчу італійці й на 18-й хвилині, але м’яч від Лоренцо Інсіньє пролетів повз праву стійку.

На 33-й хвилині Чіро Іммобіле головою пробив м’яч, але той знову не опинився у воротах.

За 10 хвилин італієць знову атакував ворота противника, але Угурджан Чакір виконав блискучий сейв.

На 45-й хвилині італійці претендували на пенальті, але рефері Данні Маккелі після використання системи VAR не призначив 11-метровий на їхню користь.

На перерву команди пішли з рахунком 0:0.

На 53-й хвилині від представника Туреччини Меріха Демірала м’яч залетів у власні ворота. Таким чином рахунок чемпіонату Євро-2020 відкрив автогол на користь збірної Італії.

На 66-й хвилині Чіро Іммобіле добив м’яч у сітку й приніс своїй команді вже другий гол у першому матчі чемпіонату.

На 79-й хвилині Лоренцо Інсіньє підхопив м’яч у штрафному майданчику від Чіро Іммобіле й потужним ударом по воротах зробив рахунок 3:0.

Таким чином Італія набрала три очки. У Туреччини – нуль. Другий матч квартету відбудеться 12 червня.

Таблиця й розклад матчів Євро-2020

11 червня стартував груповий етап Євро-2020, який триватиме до 23 червня.

Матчі 1/8 фіналу відбудуться 26-29 травня, чвертьфінали – 2-3 липня, півфінали – 6-7 липня.

Фінал відбудеться на арені Вемблі в Лондоні 11 липня.

Детальніше ознайомитися з турнірною таблицею та розкладом матчів Євро-2020 можна в матеріалі Фактів ICTV.