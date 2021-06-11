Хто виграє Євро-2020 та які шанси України – прогноз суперкомп'ютера

Довгоочікуване Євро-2020 стартує вже сьогодні, 11 червня. Головними претендентами на перемогу експерти та букмекери називають Бельгію, Францію, Німеччину, Португалію та Іспанію, однак припускають, що головний європейський трофей повернеться на батьківщину. Але куди саме? До Англії, Шотландії чи Вельсу?

Також на турнірі будуть і темні конячки, як от Туреччина, Данія або Австрія, котрі у змозі шокувати футбольний світ.

На Євро-2020 відбудеться 51 матч в 10 країнах Європи і стане справжнім святом для вболівальників футболу. Півфінали та фінали відбудуться на Вемблі у Лондоні, але для цього 24 претендентам на перемогу доведеться добряче постаратися.

Видання talkSPORT у колаборації з Betfair запустили суперкомп’ютер, який дав свій прогноз на результати матчів Євро-2020 та переможця турніру.

Прогноз на квартет С

Втративши голкіпера Джаспера Сіллессена перед турніром, для Нідерландів вийти з групи стане дещо складніше, але все ж є ймовірність, що вони виграють групу С.

Україна випередить Австрію, але, австрійці, стануть щасливчиками, що вийдуть з третього місця.

Хто вийде з інших груп?

У квартеті А першу сходинку прогнозують Італії, друге буде за Туреччиною. Також до плей-оф кваліфікується Швейцарія, як третя команда. Без сюрпризів у групі В: суперкомп’ютер припустив, що Бельгія з Данією посядуть перші два місця, третьою стане Росія і теж пройде в 1/8 фіналу. У групі D та E вийдуть лише команди Англії та Хорватії, а також Іспанії і Польщі.

У групі смерті F вийде тріо у складі Франції, Португалії та Німеччини, при чому саме підопічні Йоагіма Льова кваліфікуються з третього місця.

Далі цікавіше

За прогнозом комп’ютера, збірна України в 1/8 фіналу зустрінеться із Італією, якій поступиться з рахунком 2:1. Іспанці візьмуть реванш у Росії за поразку на ЧС-2018, а Німеччина пройде Нідерланди після серії пенальті.

Чинні чемпіони світу французи впевнено пройдуть Австрію, а лідер рейтингу ФІФА Бельгія розбереться зі Швейцарією.

Хто ж виграє турнір?

До півфіналу вийдуть, за прогнозами суперкомп’ютера, Бельгія, Франція, Німеччина та Англія.

У боротьбі за путівку до фіналу підопічні Дідьє Дешама пройдуть Бельгію, а Німеччина у серії пенальті здолає трьох левів Гарета Саутгейта.

Перемогу у турнірі прогнозують чинним чемпіонам світу – французам, які з мінімальним рахунком обіграють німців.