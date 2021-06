Церемонія відкриття Євро-2020 відбудеться вже сьогодні, 11 червня. Довгоочікуваний турнір стартує у Римі на Стадіон Олімпіко.

Дійство розпочнеться з танцюристів та музикантів на даху, 24 великих гелієвих повітряних куль, що уособлюють учасників Євро, а також музики від національного оркестру італійської поліції.

Також запланований виступ італійського тенора Андреа Бочеллі. Він виконає уривок із опери Джакомо Пуччині Турандот Nessun dorma.

Головною родзинкою церемонії стане віртуальний виступ Мартіна Гарікса та двох учасників легендарного ірландського рок-гурту U2 Боно та Еджа. Організатори розповіли, що під час шоу використають новітні технології.

— Спільна робота легендарних учасників U2 і одного з провідних світових діджеїв над офіційною піснею Євро-2020 увінчалася цифровим відтворенням Олімпіко, де троє артистів зберуться разом заради урочистого виконання We Are The People в межах церемонії відкриття перед першим матчем турніру між Італією і Туреччиною, – йдеться на сайті UEFA.