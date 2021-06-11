Церемонія відкриття Євро-2020 відбудеться вже сьогодні, 11 червня. Довгоочікуваний турнір стартує у Римі на Стадіон Олімпіко.

Дійство розпочнеться з танцюристів та музикантів на даху, 24 великих гелієвих повітряних куль, що уособлюють учасників Євро, а також музики від національного оркестру італійської поліції.

Також запланований виступ італійського тенора Андреа Бочеллі. Він виконає уривок із опери Джакомо Пуччині Турандот Nessun dorma.

Головною родзинкою церемонії стане віртуальний виступ Мартіна Гарікса та двох учасників легендарного ірландського рок-гурту U2 Боно та Еджа. Організатори розповіли, що під час шоу використають новітні технології.

— Спільна робота легендарних учасників U2 і одного з провідних світових діджеїв над офіційною піснею Євро-2020 увінчалася цифровим відтворенням Олімпіко, де троє артистів зберуться разом заради урочистого виконання We Are The People в межах церемонії відкриття перед першим матчем турніру між Італією і Туреччиною, – йдеться на сайті UEFA.

Знімання шоу відбувалося у Лондоні та Римі найбільш просунутими студіями, які завдяки новітнім технологіям відтворили в 3D обстановку стадіону.

В УЄФА впевнені, що вболівальники будуть у захваті від віртуального шоу, де б вони його не дивилися.

Коли та де дивитися відкриття Євро-2020?

21.35 (за київським часом) – церемонія відкриття Євро-2020;

22:00 – група А. Матч відкриття Туреччина – Італія.

Церемонію відкриття та стартовий матч на Євро-2020 покаже телеканал Україна. Також гру транслюватиме Футбол 1.

Матч Туреччина – Італія

Попри те, що матч відбудеться у Римі, саме збірна Італії буде номінальним гостем.

Скуадра Адзура посідає сьоме місце у рейтингу ФІФА, Туреччина – 29-а. Між собою команди зустрічалися вже десять разів і жодного разу турки не змогли виграти: три нічиї та сім перемог у італійців.

Вартість складу італійців удвічі перевищує турецький – €771 млн проти €325 млн. Найдорожчий гравець у складі італійців – Нікола Барелла (€65 млн), у збірної Туреччини – захисник Лестера Чаглар Сеюнджю (€45 млн).

На перемогу італійців букмекери дають коефіцієнт 1.55. Успіх турецької збірної оцінюється у 6.60. Також підопічні Роберто Манчіні є фаворитами не лише матчу з турками, але й всього квартету А, де також грають швейцарці та валлійці.

На стартовому матчі Євро-2020 очікують близько 30 тис. глядачів.