Рішення УЄФА по формі збірної України продиктоване Газпромом

Рішення УЄФА заборонити збірній України грати на Євро-2020 в футболках, на внутрішній стороні комірів яких нанесено гасло Героям слава!, викликане тиском Газпрому, який є одним із спонсорів Європейського футбольного союзу.

Новий рекламний контракт із російським газовим монополістом було підписано лише три тижні тому.

Згідно з умовами договору, Газпром, як спонсор турнірів для збірних під егідою УЄФА, отримав частину партнерських прав на Євро-2020.

При цьому очільника Російського футбольного союзу Олександра Дюкова, який одночасно є головою правління компанії Газпромнафта, в квітні було обрано членом Виконкому УЄФА.

В свою чергу посол України в Німеччині Андрій Мельник також не вважає збігом рішення Німецького футбольного союзу і підписання контракту з російським концерном.

– Президент РФ Володимир Путін в черговий раз використовує Газпром як інструмент гібридної війни, метою якої є розкол Європи. Одна країна хоче зіпсувати всім іншим задоволення від довгоочікуваного європейського турніру – і це путінська Росія, – заявив дипломат.

Реакція українців за заборону гасла Героям слава!

Раніше українські політики і журналісти різко розкритикували рішення УЄФА про заборону збірної України використовувати форму, на якій завдано гасло Героям слава!

Зокрема, ситуацію прокоментував Андрій Павелко, Петро Порошенко, Олексій Гончаренко, Яніна Соколова та інші відомі українці.

Крім того, прості користувачі соцмереж як з самої України, так і з-за її меж атакували офіційну сторінку УЄФА в Facebook тисячами повідомлень.