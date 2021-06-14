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Факти / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Лікар Інтера: у Еріксена не було проблем ані в Тоттенгемі, ані в Інтері

Крістіан Еріксен

У лідера збірної Данії Крістіана Еріксена, який напередодні пережив зупинку серця під час матчу групового етапу Євро-2020, не було жодних проблем зі здоров’ям ані в Тоттенгемі, ані в Інтері.

Як розповів голова медичної служби чемпіона Італії П’єро Вольпі, в Італії медичний контроль перебуває на дуже високому рівні.

– Ми всі пережили жахливі миті – не тільки я, але і всі співробітники Інтера. Найближчим часом ми приступимо до повної діагностики гравця, – заявив доктор.

За його словами, найважливішим є той факт, що Еріксен почувається нормально, але потрібно зрозуміти, чи зможе гравець відновитися та продовжити професійну кар’єру.

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Еріксен майже помер

Раніше голова медичної служби збірної Данії Мортен Боесен підтвердив факт зупинки серця у лідера збірної Данії Крістіана Еріксена.

За словами лікаря, коли до нього підбігла медична бригада, гравець ще дихав, а його серце продовжувало битися.

Але за кілька секунд у Еріксена сталася зупинка серця, а реанімувати його змогли лише за допомогою дефібрилятора.

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