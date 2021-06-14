Лікар Інтера: у Еріксена не було проблем ані в Тоттенгемі, ані в Інтері

У лідера збірної Данії Крістіана Еріксена, який напередодні пережив зупинку серця під час матчу групового етапу Євро-2020, не було жодних проблем зі здоров’ям ані в Тоттенгемі, ані в Інтері.

Як розповів голова медичної служби чемпіона Італії П’єро Вольпі, в Італії медичний контроль перебуває на дуже високому рівні.

– Ми всі пережили жахливі миті – не тільки я, але і всі співробітники Інтера. Найближчим часом ми приступимо до повної діагностики гравця, – заявив доктор.

За його словами, найважливішим є той факт, що Еріксен почувається нормально, але потрібно зрозуміти, чи зможе гравець відновитися та продовжити професійну кар’єру.

Еріксен майже помер

Раніше голова медичної служби збірної Данії Мортен Боесен підтвердив факт зупинки серця у лідера збірної Данії Крістіана Еріксена.

За словами лікаря, коли до нього підбігла медична бригада, гравець ще дихав, а його серце продовжувало битися.

Але за кілька секунд у Еріксена сталася зупинка серця, а реанімувати його змогли лише за допомогою дефібрилятора.