Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Передавав вітання команді: в Данії розповіли про стан Еріксена

Футболіст Еріксен втратив свідомість під час матчу Данія - Фінляндія

Стан лідера збірної Данії Крістіана Еріксена стабільний, він перебуває в лікарні, де проходить поглиблене обстеження.

Як розповіли в Датському футбольному союзі, тренерський штаб й гравці збірної отримали антикризову психологічну допомогу.

Читайте
Євро-2020: календар та результати матчів

Крім того, представники ДФС вранці неділі, 13 червня, відвідали лікарню та змогли поспілкуватися з Еріксеном.

– Він передав вітання команді. Хочемо подякувати за слова підтримки. Дякуємо всім фанатам, футболістам, членам королівських сімей з Данії та Англії, а також міжнародних асоціацій, – заявили в Футбольному союзі Данії.

Зупинка серця у Еріксена

Напередодні під час матчу Євро-2020 між Фінляндією та Данією футболіст Крістіан Еріксен знепритомнів.

У лідера збірної Данії наприкінці першого тайму сталася зупинка серця, однак медики вчасно провели реанімаційні заходи.

Після цього Еріксена було доставлено до лікарні, а матч через деякий час відновився і завершився перемогою збірної Фінляндії з рахунком 1-0.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка