Австрія-Північна Македонія – 3: 1

Австрія: Бахман, Хінтереггер, Алаба, Драгович (Лінхарт 46), Ульмер, Лайнер, Забітцер, Лаймер (Баумгартлінгер 90 + 3), Баумгартнер (Грегоріч 58), Шлагер (Ільзанкер 90 + 4), Калайджіч (Арнаутович 59).

Північна Македонія: Дмитріївська, Рістовскі, Муслім (Рістовскі 86), Велковскі, Аліоскі, Ніколов (Костадінов 63), Елмас, Адемі, Барді (Трічковскі 82), Трайковскі (Бейтулай).

Голи: Лайнер (18), Грегоріч (78), Артаутовіч (89) – Пандєв (28)

У першому матчі групового турніру Євро-2020 в квартеті С збірна Австрії перемогла команду Північної Македонії з рахунком 3-1.

Гра проходила на Національному стадіоні у місті Бухарест, де потім доведеться грати свої матчі збірної України.

Перший тайм зустрічі закінчився з рахунком 1-1. Першими відзначиться вдалося австрійцям – на 18 хвилині Марсель Збітцер віддав гольову передачу на Штефана Лайнера, який завдав точного удару в кут воріт.

Через десять хвилин македонцям вдалося зрівняти рахунок: в результаті помилки захисника нападаючому Македонії Горану Пандева вдалося заволодіти м’ячем і забити в ворота Австрії.

У другому таймі на заміну у австрійців вийшли два нападники – Міхаель Грегоріч змінив на полі Крістофа Баумгартнера, а Марко Арнаутович замінив Сашу Каладжіча.

Тренер збірної Австрії вгадав, оскільки обом вдалося забити по м’ячу: Грегоріч відзначився на 78 хвилині, а Арнаутович – на 89.

Австрія завоювала своє першу перемогу на чемпіонатах Європи, а також вперше виграла на великому футбольному форумі з 1990 року. У свою чергу нападник Македонії Горан Пандєв і зовсім забив перший гол своєї збірної на великому турнірі.

Таким чином Австрія очолила групу С, в якій також виступає України та Нідерланди, матч яких відбудеться о 22.00.

Росія-Бельгія: огляд матчу Євро-2020

В межах першого туру квартету В групового етапу Євро-2020 збірна Росії зустрілася з Бельгією.

В стартовому для них матчі бельгійці розгромили росіян з рахунком 3:0.

Дубль на рахунку Ромеллу Лукаку, а ще один м’яч забив Том Меньє.