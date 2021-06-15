Збірна Польщі зустрічалася з командою Словаччини у матчі першого туру групового етапу Євро-2020 у квартеті Е. Матч відбувся у Санкт-Петербурзі на однойменному стадіоні і завершився перемогою словаків з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі на 18-й хвилині відкрили підопічні Павела Гапала – форвард Роберт Мак увійшов у штрафну і точно пробив із гострого кута. М’яч зрикошетив від ближньої стійки у голкіпера поляків Войцеха Щенсни та влетів у його сітку воріт. Це взяття воріт записали як автогол Щенсни з асистом Мака.

Після перерви хавбек поляків Кароль Лінетті відновив паритет у грі.

Гра у підопічних Паулу Соузи посипалася, коли біло-червоні лишилися у меншості після вилучення Гжегожа Крихов’яка.

А через кілька хвилин захисник збірної Словаччини Мілан Шкриньяр подвоїв перевагу своєї команди, поставивши крапку у матчі.

У квартеті Е, окрім поляків та словаків, також є національні команди Іспанії та Швеції. Їхня очна зустріч відбудеться сьогодні, 14 червня, у Севільї.

З детальним розкладом та календарем матчів Євро-2020 ви можете ознайомитися у матеріалі Фактів ICTV.