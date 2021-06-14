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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Дуже сильна гра: Зеленський про матч Нідерланди – Україна на Євро-2020

Збірна України

Президент України Володимир Зеленський поділився емоціями від стартового матчу збірної України на Євро-2020, в якому підопічні Андрія Шевченка у напруженому поєдинку поступилися Нідерландам з рахунком 3:2.

— Емоційний початок. Дуже сильна гра до останньої секунди. Кожен українець був сьогодні з вами і буде й надалі. Попереду – дві важливі гри і перемога!

Бо напис на формі не прибрати! Бо це – про Україну! Бо це сьогодні – про вас, – написав президент відразу після матчу на своїй сторінці в Instagram.

 

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

У першому матчі на стадії групового етапу збірна України поступилася команді Нідерландів з рахунком 3:2.

У другому таймі підопічні Франка де Бура двічі вразили ворота синьо-жовтих, але українці відповіли голами Андрія Ярмоленка та Романа Яремчука.

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Втім, крапку у матчі судилося поставити нідерландцям, які взяли три очки під кінець зустрічі.

17 червня збірна України у Бухаресті зустрінеться з командою Північної Македонії.

Фото: УАФ

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