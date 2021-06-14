Найраща гра Євро-2020: реакція ЗМІ на матч Нідерланди-Україна

Вчора збірна України з футболу зіграла перший матч групового етапу Євро-2020. Українці в Амстердамі зустрічалися з командою Нідерландів.

Перший тайм завершився з рахунком 0: 0, але в другій половині зустрічі команди забили на двох одразу 5 голів.

Спочатку двічі вдалося відзначитися голландцям, проте українці змогли зрівняти рахунок, а ефектну точку в грі було поставлено ​​на останніх хвилинах, коли у ворота Георгія Бущана влетів третій м’яч.

Якою була реакція західних ЗМІ на гру читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Огляд ЗМІ

Зокрема, британська BBC порівнює матч в Амстердамі з трилером. Автор огляду висловив думку, що це на даний момент була найкраща гра Євро-2020 і вона була необхідна, щоб повернути атмосферу футбольного свята після події з Крістіаном Еріксеном.

Журналіст Skysports також відзначає красу матчу, але в основному зосереджується на огляді гри. Автор нагадав, що при нинішньому тренері Френку де Бурі збірна Нідерландів демонструє не найпереконливішу гру.

При цьому в спортивному виданні відзначають, що збірна України приємно здивувала і показала футбол, якого від неї мало хто очікував.

Британська Mirror також порівняла гру з трилером. При цьому у виданні зазначили, що Нідерланди програли половину матчів на стадіоні імені Йохана Кройфа і були близькі до чергової осічки.

При цьому там також додали, що гравцеві Нідерландів і Крістал Пелас Патріку ван Анхолту потрібно подякувати судді за те, що він не призначив у першому таймі пенальті після того, як захисник збив у своєму карному майданчику вінгера українців Андрія Ярмоленко.

Іспанська Marca порівняла гру з американськими гірками. Оглядачі вважають, що українські гравці дуже добре себе показали, незважаючи на величезну різницю в класі. Там відзначили, як наша збірна хоробро створювала небезпечні моменти, хоча й змушена була більшу частину захищатися біля власних воріт.

Іспанці також додали, що Бущан змазав враження від своєї гри, фактично подарувавши м’яч супернику в епізоді, який передував третьому забитому м’ячу. Також розчарував журналістів Marca і Віталій Миколенко, якого звинуватили в перших двох пропущених Україною голах.

Французька L’Equipe також називає матч – прикрасою Євро-2020. Саму гру характеризують як відкриту. При цьому французи відзначили впевнену гру новоспеченого гравця ПСЖ Джорджиніьо Вейналдума, який завдав 5 з 15 ударів по воротах збірної України.

Італійська La Gazzetta Delo Sport вважає, що збірна Нідерландів домінувала протягом усього матчу, однак під кінець зустрічі гравці помаранчевих заснули і пропустили дві гольові контратаки українців за 4 хвилини.

На думку італійських оглядачів, така халатність могла б коштувати голландцям двох очок, однак ситуацію врятував Дензел Дамфріс, який на 85 хвилині врятував перемогу для своєї команди.

Нідерландська NRC вважає, що їх команда власноруч ускладнила собі життя, пропустивши два голи за рахунку 2:0. При цьому місцеві оглядачі не впевнені, чи зможе їхня збірна добре показати себе на Євро, з огляду на те, як складно їм далася гра з формальними аутсайдерами.

Євро-2020: розклад матчів і таблиця

11 червні в Римі на Стадіо Олімпіко відбулося відкриття Євро-2020, яке було перенесено на 2021 рік через пандемії коронавируса.

Турнір буде проходити місяць, а його фінал відбудеться 11 липня на легендарному лондонському стадіоні Уемблі.

Розклад матчів, а також турнірну таблицю ви можете подивитися в матеріалі Фактів ICTV.