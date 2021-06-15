У другому турі групового етапу Євро-2020 збірна України зіграє з командою Північної Македонії. Зустріч відбудеться 17 червня у Бухаресті на Національному стадіоні.

Початок матчу о 16.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах ТРК Україна, Футбол 1 та Футбол 2.

Також у повторі гру можна буде подивитися 18 червня о 1.30 на телеканалі Футбол 2, об 11.40 на Футбол 1 та о 8.10 на Футбол 3.

Збірна Північної Македонії посідає 62-гу сходинку у рейтингу ФІФА. Із 2015 року команду очолює фахівець Ігор Ангеловський. Синьо-жовті йдуть на 24-й позиції у рейтингу.

У першому матчі на Євро-2020 Македонія поступилася команді Австрії з рахунком 3:1, а Україна у видовищному трилері у Бухаресті програла Нідерландам 3:2.

Календар Євро-2020

Матчі Євро-2020 відбудуться в 11 містах Європи. На стадії групового етапу кожна зі збірних зіграє по три матчі.

Сітка плей-оф залежатиме від того, з яких саме груп вийдуть команди, що посядуть треті сходинки.

Детальна таблиця та розклад матчів Євро-2020 є на Фактах ICTV.

Фото: УАФ