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Факти / Спорт
Максим Зайченко |

Обійшов Платіні: Роналду став найкращим бомбардиром в історії Євро

Криштиану Роналду

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії Чемпіонатів Європи з футболу. Він забив на Євро вже 11 голів.

Таким чином 36-річний португалець побив рекорд Мішеля Платіні, у якого в активі 9 голів. Рекорд протримався 37 років.

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У сьогоднішньому матчі з Угорщиною Роналду зробив дубль і довів рахунок своїх голів у фінальній частині Євро до 11. Для Кріштіану це вже п’ята за рахунком європейська першість. По три м’ячі він забив на ЧЄ-2012 і ЧЄ 2016, по два – на ЧЄ-2004 і ЧЄ-2020 року, один – на ЧЄ-2008.

Примітно, що Платіні для встановлення рекорду знадобилося зіграти лише на одному Євро. Це був переможний для Франції Чемпіонат Європи 1984 року.

Факти ICTV також пропонують ознайомитися з детальним розкладом матчів групового етапу Євро-2020 та складами усіх груп.

Фото: Dreamstime

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