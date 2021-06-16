Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії Чемпіонатів Європи з футболу. Він забив на Євро вже 11 голів.

Таким чином 36-річний португалець побив рекорд Мішеля Платіні, у якого в активі 9 голів. Рекорд протримався 37 років.

Читайте Роналду першим у світі набрав понад 500 млн підписників у соцмережах

У сьогоднішньому матчі з Угорщиною Роналду зробив дубль і довів рахунок своїх голів у фінальній частині Євро до 11. Для Кріштіану це вже п’ята за рахунком європейська першість. По три м’ячі він забив на ЧЄ-2012 і ЧЄ 2016, по два – на ЧЄ-2004 і ЧЄ-2020 року, один – на ЧЄ-2008.

Примітно, що Платіні для встановлення рекорду знадобилося зіграти лише на одному Євро. Це був переможний для Франції Чемпіонат Європи 1984 року.

Факти ICTV також пропонують ознайомитися з детальним розкладом матчів групового етапу Євро-2020 та складами усіх груп.