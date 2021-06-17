Збірна Італії першою вийшла в плей-офф на Євро-2020. Італійці здобули перемогу над збірною Швейцарії з рахунком 3-0 у другому турі групи А.

Так, після перемоги над Туреччиною (0-3) в першому турі та виграного матчу в другому, Італія має у своєму активі шість балів, що гарантує їй проходження у плей-офф турніру.

У третьому матчі групи Італія зіграє зі збірною Вельсу, яка набрала чотири бали й також практично гарантовано потрапляє в 1/8 фіналу. У разі перемоги або нічиєї з Уельсом Італія посяде перше місце, і зустрінеться на першій стадії плей-офф зі збірною, яка посяде друге місце в групі С. Там грають збірні України, Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.

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Втім, перше місце в групі А може посісти й Вельс, але тільки в разі перемоги над Італією. У разі розгромної поразки валлійці можуть і зовсім опинитися на третьому місці. Це можливо, якщо Швейцарія переможе Туреччину в останньому турі.

У Туреччини, попри дві поразки, також ще є мінімальні шанси потрапити в плей-офф. Для цього потрібно вигравати у Швейцарії з великим рахунком, оскільки команда за два матчі пропустила п’ять м’ячів і не забила жодного. Така ситуація значно ускладнює завдання виходу з групи для Туреччини.

Зазначимо, згідно з оновленим форматом Євро, команда може вийти в плей-офф навіть з третього місця. Чотири очки в активі дають дуже високі шанси на потрапляння до 1/8 фіналу. Наприклад, на Євро у 2016 році Північна Ірландія і Португалія вийшли зі своїх груп, маючи по три бали в активі. Португальці в результаті стали чемпіонами Європи.

Уся таблиця та розклад матчів Євро-2020 є на Фактах ICTV.