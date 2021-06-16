Наставник збірної України Андрій Шевченко вважає, що його підопічні провели непоганий матч із Нідерландами і їм зовсім трохи не вистачило для позитивного результату. Про це український фахівець заявив під час передматчевої прес-конференції.

— Ми дуже добре виходили з оборони в атаку, було багато цікавих продовжень. Єдине — нам не вистачало реалізації, а саме — останнього пасу й удару. Не вийшло створити того тиску в центрі поля, на який ми розраховували. Маючи якісних гравців, Нідерланди десь підтиснули нас, особливо до кінця першого тайму. Нам було важко вийти з оборони. У другому таймі, особливо після пропущених м’ячів, була хороша реакція, команда піднялася в другу зону. Ми почали краще пресингувати й створювати моменти. Був як позитив, так і негатив.

Шевченко зазначив, що у матчах із топ-командами все перекрити неможливо, як і передбачити всі можливі ситуації. Втім, тренер запевнив, що його підопічні готуються із всією серйозністю до матчу із македонцями.

— У нас серйозний матч проти Північної Македонії. Ця команда заслуговує на повагу, у неї є характер. Вона грає у своєму стилі за схемою 5—3—2. Команда непогано виходить у контратаки. Останніми роками у них було кілька хороших ігор і перемог над топ-командами. Ми повинні бути уважними, особливо під час контратак суперника.

Також він додав, що дощова погода, яка очікується у день матчу у Бухаресті, не вплине на саму гру.

— Погода враховується завжди. Якщо буде злива, сподіваюся, вона не буде такою, що доведеться зупиняти матч. Будемо сподіватися, погода зміниться. Треба хоча б мати можливість провести гру без зупинок.

У першому турі групового етапу Євро-2020 Україна поступилася збірній Нідерландів з рахунком 3:2. Усі п’ять голів у матчі футболісти забили у другому таймі.

Після того, як українці двічі пропустили, вони зуміли відіграти гандикап. Але вирішальну крапку у матчі поставили все ж підопічні Франка де Бура.

Фото: УАФ