Італійська Фіорентина припинила співпрацю з фахівцем Дженнаро Гаттузо через 22 дні після призначення його на пост головного тренера.

У заяві фіалок на офіційному сайті йдеться, що сторони припинили співпрацю за взаємною згодою.

— ФК Фіорентина та Дженнаро Гаттузо вирішили не розпочинати наступний спортивний сезон разом, – йдеться у повідомленні.

Також у Фіорентині зазначили, що клуб негайно розпочне пошук нового тренера для команди до початку сезону-2021/22.

Італійські ЗМІ повідомляли, що між клубом та Гаттузо виникли суперечності через те, що фіалки не хотіли підписувати футболістів, яких пропонував представник тренера Хорхе Мендес.

Фіорентина оголосила про призначення Дженнаро Гаттузо на пост головного тренера наприкінці травня. Він змінив Джузеппе Якіна, який очолив команду у березні поточного року.

Останнім місцем роботи Гаттузо був Наполі, який він покинув після закінчення сезону-2020/2021.

У майбутньому сезоні Наполі зіграє в груповому етапі Ліги Європи. Тоді як Фіорентина залишилася без єврокубків, посівши 13-е місце у Серії А.

Джерело: Fiorentina