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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Гаттузо покинув Фіорентину через три тижні після призначення на пост тренера

Дженнаро Гаттузо

Італійська Фіорентина припинила співпрацю з фахівцем Дженнаро Гаттузо через 22 дні після призначення його на пост головного тренера.

У заяві фіалок на офіційному сайті йдеться, що сторони припинили співпрацю за взаємною згодою.

— ФК Фіорентина та Дженнаро Гаттузо вирішили не розпочинати наступний спортивний сезон разом, – йдеться у повідомленні.

Також у Фіорентині зазначили, що клуб негайно розпочне пошук нового тренера для команди до початку сезону-2021/22.

Італійські ЗМІ повідомляли, що між клубом та Гаттузо виникли суперечності через те, що фіалки не хотіли підписувати футболістів, яких пропонував представник тренера Хорхе Мендес.

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Фіорентина оголосила про призначення Дженнаро Гаттузо на пост головного тренера наприкінці травня. Він змінив Джузеппе Якіна, який очолив команду у березні поточного року.

Останнім місцем роботи Гаттузо був Наполі, який він покинув після закінчення сезону-2020/2021.

У майбутньому сезоні Наполі зіграє в груповому етапі Ліги Європи. Тоді як Фіорентина залишилася без єврокубків, посівши 13-е місце у Серії А.

Джерело: Fiorentina

Фото: Depositphotos

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