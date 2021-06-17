Найкращий гравець матчу: Ярмоленко обійшов Шевченка за кількістю результативних дій

Правого вінгера Вест-Гема Андрія Ярмоленка було визнано найкращим футболістом збірної України в матчі проти Північної Македонії.

У матчі було зафіксовано результат 2:1 на користь українців, при цьому Ярмоленко забив гол та віддав гольову передачу на Яремчука.

При цьому екс-півзахисник київського Динамо набрав за підсумками зустрічі 63 результативних дії за збірну (42 голи і 21 гольова передача).

Таким чином він обійшов нинішнього головного тренера Андрія Шевченка, у якого на момент закінчення кар’єри була 61 дія (48 голів і 13 гольових передач).

Третє місце за цим показником у півзахисника Шахтаря Євгена Коноплянки – він забив 21 гол і зробив 12 гольових передач у складі збірної України.

Унікальне досягнення Ярмоленка і Яремчука

Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук зробили унікальне досягнення в матчі зі збірною Македонії.

Гравці стали першим дуетом на чемпіонатах Європи, які відзначилися забитими голами відразу в двох стартових матчах Євро.

Українці забивали в першому турі Нідерландам, а потім принесли перемогу своїй команді в матчі з Північною Македонією.