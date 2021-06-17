Президент України Володимир Зеленський привітав національну команду з першою перемогою на Євро-2020. У другому турі підопічні Андрія Шевченка обіграли команду Північної Македонії з рахунком 2:1.

У соціальній мережі Instagram президент коротко зазначив, що Україна здобула заслужену перемогу, забивши два блискучі голи.

— Пишаємося нашою збірною! Так тримати! З вами підтримка усієї України.

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Більш розлогий коментар Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі.

— Сьогодні Україні була потрібна лише перемога. І наші хлопці її здобули. А решта – вже не має значення.

Очільник держави зазначив, що говорив телефоном із тренером збірної Андрієм Шевченком та передав вітання й подяку за результат усім гравцям, тренерському штабу та персоналу збірної.

Зеленський написав, що для українських вболівальників 1 тис. км від Києва до Бухареста – не відстань, щоб потужно підтримати нашу збірну.

— За словами гравців, вони відчували цю підтримку всі 90 хвилин. І, здається, це були 90 хвилин масштабної синхронізації понад 40 млн українців. Біля екранів на літніх майданчиках, біля офісних комп’ютерів, домашніх телевізорів, радіоприймачів і смартфонів, від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Сімферополя – всі ми радісно кричали, коли забив Ярмоленко, потім знову кричали, коли забив Яремчук, потім обурювалися через пенальті в наші ворота, всією країною пили заспокійливе в останні п’ять хвилин, і всією країною обіймалися після фінального свистка.

Президент підсумував, що попереду буде кілька днів, аби відновити сили, нервову систему та зірваний голос, щоб у матчі з Австрією знову великою єдиною сорокамільйонною хвилею заряджати нашу збірну України. Вкінці Зеленський дописав: Тільки Україна! Тільки перемога!

Перша перемога на Євро-2020

Збірна України обіграла Північну Македонію з рахунком 2:1 у матчі другого туру групового етапу Євро-2020.

Голами у матчі, як і в зустрічі з нідерландцями, знову відзначилися Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.

Завдяки перемозі Україна перервала свою серію із шести поразок поспіль у фінальних частинах чемпіонатів Європи.

Джерело: Володимир Зеленський