Збірна України у четвер, 17 червня, проведе другий матч групового етапу у квартеті С на Євро-2020, в якому підопічні Андрія Шевченка на Національному стадіоні у Бухаресті зіграють проти збірної Північної Македонії.

Початок матчу о 16.00 за київським часом.

На думку букмекерів, абсолютними фаворитами матчу є підопічні Андрія Шевченка. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.65. Успіх червоних левів оцінюють у 6.10. Нічийний результат зустрічі — 3.90.

На те, що синьо-жовті першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.51, а на підопічних Ігора Ангеловського — 3.15. На те, що голів у матчі глядачі не побачать приймають ставки з коефіцієнтом 10.0.

Це буде п’ята зустріч команд в історії. Вперше команди зустрічалися у товариських поєдинках ще у 2003 та 2004 роках – перша гра завершилася нульовою нічиєю, а другій – мінімальну перемогу (1:0) святкували македонці.

Востаннє команди зустрічалися у відборі до Євро-2016. Тоді двічі синьо-жовті святкували перемогу (вдома 1:0, та на виїзді 2:0).

Факти ICTV також пропонують ознайомитися з детальним розкладом матчів групового етапу Євро-2020 та складами усіх груп.

Фото: УАФ