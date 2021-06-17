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Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Збірна України грає із Північною Македонією: як вболівають українці у фан-зоні в Києві

уболівальники збірної

На Національному стадіоні у Бухаресті триває другий поєдинок збірної України із командою Північної Македонії в межах матчу Євро-2020. Тож українські вболівальники активно підтримують в Києві підопічних Андрія Шевченка.

Зокрема, вболівальники облаштували в Києві фан-зону. Там транслюють гру на великому екрані.

Фактам ICTV вдалося зробити світлини фанатів перед початком матчу Євро-2020. Вони виглядають бадьоро налаштованими.

Євро-2020: як вболівають українці у фан-зоні в Києві за збірну України у грі із Північною Македонією
Євро-2020: як вболівають українці у фан-зоні в Києві за збірну України у грі із Північною Македонією
Євро-2020: як вболівають українці у фан-зоні в Києві за збірну України у грі із Північною Македонією
Євро-2020: як вболівають українці у фан-зоні в Києві за збірну України у грі із Північною Македонією
Євро-2020: як вболівають українці у фан-зоні в Києві за збірну України у грі із Північною Македонією
Євро-2020: як вболівають українці у фан-зоні в Києві за збірну України у грі із Північною Македонією
Євро-2020: як вболівають українці у фан-зоні в Києві за збірну України у грі із Північною Македонією
Євро-2020: як вболівають українці у фан-зоні в Києві за збірну України у грі із Північною Македонією
Євро-2020: як вболівають українці у фан-зоні в Києві за збірну України у грі із Північною Македонією
Євро-2020: як вболівають українці у фан-зоні в Києві за збірну України у грі із Північною Македонією
Євро-2020: як вболівають українці у фан-зоні в Києві за збірну України у грі із Північною Македонією
Євро-2020: як вболівають українці у фан-зоні в Києві за збірну України у грі із Північною Македонією
Євро-2020: як вболівають українці у фан-зоні в Києві за збірну України у грі із Північною Македонією
Євро-2020: як вболівають українці у фан-зоні в Києві за збірну України у грі із Північною Македонією
Збірна України грає із Північною Македонією: як вболівають українці у фан-зоні в Києві / 7 фотографий
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Так, за сотні кілометрів від Румунії, де грають збірні, у столиці України вболівальники підтримують національну збірну.

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