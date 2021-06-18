У четвер, 17 червня, збірна України з футболу перемогла Північну Македонію в другому турі групи С на Євро-2020 з рахунком 2:1.

За українську збірну вже у другому матчі Євро поспіль відзначилися півзахисник Вест-Гема Андрій Ярмоленко та форвард Гента Роман Яремчук. Обидва голи було забито ще в першому таймі, на що македонці змогли відповісти лише один раз: у другій половині гри у ворота збірної України було призначено пенальті.

Воротар Георгій Бущан зумів відбити удар з точки Езгана Аліоскі, проте м’яч відскочив до м

Фото: УАФакедонця і той з другої спроби вразив ворота української збірної.

Під кінець матчу пенальті було призначено й у ворота збірної Македонії, та постріл Руслана Малиновського парирував Столє Дмитриєвські.

Як на це відреагували македонські та Західні ЗМІ читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Огляд ЗМІ

Британська BBC наводить слова колишнього форварда збірної Шотландії Пета Невіна, який похвалив македонців за гідну відсіч українській національній дружині.

Зокрема, за його словами, щоб зрівняти рахунок у другому таймі македонцям не вистачило якісних моментів та холоднокровності в завершальній стадії. При цьому збірна України справила на шотландця двояке враження.

– Якогось моменту, я думав, що українці стануть відкриттям турніру, але під час другого тайму вони не змогли підтримати цього враження. Судячи з усього, Україна пройде до 1/8 фіналу, але чи зможе вона пробитися далі – під великим запитанням, – заявив Невін.

Sky Sports також зазначає впевнену гру українців у першій половині гри, а також хвалить нашу збірну за стійкість, виявлену протягом другого тайму.

При цьому в спортивному виданні нагадали, що Яремчук і Ярмоленко встановили унікальне досягнення, будучи єдиною парою футболістів, які відзначилися в кожному з двох стартових матчів Євро.

Англійці також похвалили й македонців, які як цілковиті дебютанти Євро вважалися аутсайдерами групи С, але все одно змогли продемонструвати хорошу гру.

Іспанська Marca серед українських футболістів виділяє Андрія Ярмоленка, який мало того, що відзначився сам, а й допоміг Роману Яремчуку подвоїти рахунок.

Іспанці відзначають, що в першій половині зустрічі підопічні Андрія Шевченка не підпускали македонців до м’яча, а якби не кураж Дмитриєвські – забито було б значно більше двох голів.

Французький L’Équipe наводить слова головного тренера України на післяматчевій прес-конференції. За словами Шевченка, українці, добре провівши перший тайм, занервували після пропущеного голу.

Крім того, французи цитують і капітана української національної дружини Андрія Ярмоленка, який зазначив, що жодну з команд, якій вдалося кваліфікуватися на Євро, не можна вважати слабкою.

У свою чергу македонські ЗМІ розчаровані результатом, оскільки фінальний матч проти Нідерландів для їхньої збірної перетворився на просту формальність.

Фактично, македонці вже втратили шанси на вихід з групи, оскільки Україні та Австрії досить зіграти унічию, щоб кваліфікуватися в 1/8 з другого і третього місця.

Наприклад, македонська газета Вечір закликає гравців національної збірної зачепитися за очки в фінальному матчі проти Нідерландів, щоб захистити гідність країни.

У свою чергу оглядачі сайту Республіка вважають, в першому таймі червоні леви повністю провалилися і двічі цілком заслужено виймали м’яча із сітки воріт.

Але, на їхню думку, у другому таймі синьо-жовтим пощастило, оскільки македонці нібито могли не тільки зачепитися за нічию, але й загалом перемогти в матчі.

Євро-2020: розклад та результати матчів

11 червня стартував Євро-2020, який було перенесено на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

Матчі відбудуться в 11 містах: Рим, Лондон, Севілья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген та Санкт-Петербург.

Турнірну таблицю, результати матчів, а також розклад ігор читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: УАФ