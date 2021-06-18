Збірна України у понеділок, 21 червня, проведе третій матч групового етапу у квартеті С на Євро-2020, в якому підопічні Андрія Шевченка на Національному стадіоні у Бухаресті зіграють проти збірної Австрії.

Початок матчу о 19.00 за київським часом.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Андрія Шевченка. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 3.40. Успіх австрійців оцінюють у 3.65. Нічийний результат зустрічі — 2.06.

На те, що синьо-жовті першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 2.26, а на підопічних Франко Фоди — 2.33. На те, що голів у матчі глядачі не побачать приймають ставки з коефіцієнтом 3.60.

Це буде третя зустріч команд в історії. Раніше вони зустрічалися лише у товариських поєдинках: у 2011 році Україна святкувала мінімальну перемогу, а у 2012 році – фортуна була на боці австрійців 3:2.

Факти ICTV також пропонують ознайомитися з детальним розкладом матчів групового етапу Євро-2020 та складами усіх груп.

Фото: УАФ