Союз європейських футбольних асоціацій ухвалив рішення відмовитися від проведення під своєю егідою заходів у Білорусі до кінця 2021 року.

Про це на відповідний запит від Фонду спортивної солідарності повідомив заступник генерального секретаря УЄФА Кевін Лямур.

Це означає, що всі змагання, що були заплановані на 2021 рік у Білорусі під егідою УЄФА, – не відбудуться.

Це стосується, зокрема, єврокубкових турнірів Ліга чемпіонів та Ліга Європи.

Лямур також висловив солідарність зі спортсменами, котрі борються за захист своїх прав, зокрема і за право на свободу слова.

Посадка літака Ryanair

23 травня в аеропорту Мінська вимушено посадили літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував із Афін до Вільнюса. Для цього Білорусь підняла в небо винищувачі.

На його борту був журналіст Роман Протасевич, якого заарештували після посадки. Йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

На такі дії Білорусі різко відреагувала світова спільнота. ЄС заборонив літати білоруським літакам у своєму просторі, а деякі авіакомпанії змінили свій маршрут і тепер оминають повітряні кордони Білорусі.

Україна теж ухвалила рішення запровадити санкції щодо Білорусі та припинила авіасполучення з цією країною, а також заборонила використовувати свій повітряний простір білоруським літакам.

Джерело: Tribuna.com Білорусь