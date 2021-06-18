Євро-2020: Нідерланди всуху перемогли Австрію

Збірна Нідерландів в ході другого туру Євро-2020 перемогла команду Австрії з рахунком 2:0.
На 11 хвилині гол забив Мемфіс Депа, а на 67 відзначився Дензел Дюмфріс.
Склади команд
Нідерланди:
Стекеленбург, де Лігт, де Врей, Блінд, Дюмфріс, Френкі де Йонг, де Роон, Патрік ван Аанхолт, Вейналдум, Вегхорст, Депа.
Австрія:
Бахманн, Драгович, Алаба, Хінтереггер, Лайнер, Лаймер, Шлагер, Забітцер, Ульмер, Грегоріч, Баумгартнер.
Україна заробила перші очки на Євро-2020
У четвер, 17 червня, збірна України здобула першу перемогу на груповому етапі Євро-2020.
Матч відбувся в Бухаресті на Національному стадіоні і завершився з рахунком 2: 1 на користь підопічних Андрія Шевченка.
Перший тайм синьо-жовті провели просто чудово, однак у другій половині зустрічі змусили своїх фанатів понервувати.