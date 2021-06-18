Гравець збірної України Андрій Ярмоленко заявив, що готовий до рекламних пропозицій, які стосуються партнерів Євро-2020.

На своїй сторінці в Instagram футболіст опублікував фрагмент відео з прес-конференції після переможного матчу з Північною Македонією.

На кадрах помітно, що Ярмоленко ставить до себе пляшки з водою та алкогольним напоєм компаній-партнерів.

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– Розглянемо будь-які рекламні пропозиції, – підписав публікацію український футболіст.

Роналду, Погба і спонсорські напої Євро-2020

Під час спілкування з пресою перед грою проти Угорщини Криштіану Роналду демонстративно прибрав дві пляшки коли, що стояли перед ним, закликавши пити просту воду.

За даними ЗМІ, вже наступного дня після такої заяви португальського футболіста компанія Coca-Cola втратила $4 млрд.

За декілька днів схожий жест зробив француз Поль Погба. Під час прес-конференції псля матчу зі збірною Німеччини він також демонстративно прибрав пляшки з пивом, бренд якого є офіційним партнером Євро-2020.

Футболіст не пояснив свого вчинку, але, ймовірно, це пов’язано з його релігією. Поль Погба сповідує іслам, який забороняє вживання алкоголю.