Збірна Англії зустрічалася з командою Шотландії у матчі другого туру групового етапу у квартеті D на Євро-2020. Матч відбувся у Лондоні на стадіоні Вемблі і завершився нічиєю з рахунком 0:0.

Щоб відвідати принципове британське дербі за участю цих збірних до Лондона прибула 20-тисячна армія шотландських уболівальників. Поліція Туманного Альбіону проти такої навали була безсилою – правоохоронцям залишалося лише спостерігати за шотландцями, які купаються у фонтанах, калюжах або б’ються.

The Scotland fans have found the fountain in Leicester Sqaure #SCO #SCOENG pic.twitter.com/XZsx27pgMg

Ще на шляху до Лондона шотландці розхитали літак, співаючи Бугі.

Meanwhile, on a plane from Scotland to London…Yes Sir, the Scottish football fans can boogie. #SCOENG pic.twitter.com/pKNqJRcC9n

— James Melville (@JamesMelville) June 17, 2021