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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Британське дербі на Євро-2020: Англія та Шотландія не визначили сильнішого

Англія Шотландія

Збірна Англії зустрічалася з командою Шотландії у матчі другого туру групового етапу у квартеті D на Євро-2020. Матч відбувся у Лондоні на стадіоні Вемблі і завершився нічиєю з рахунком 0:0.

Щоб відвідати принципове британське дербі за участю цих збірних до Лондона прибула 20-тисячна армія шотландських уболівальників. Поліція Туманного Альбіону проти такої навали була безсилою – правоохоронцям залишалося лише спостерігати за шотландцями, які купаються у фонтанах, калюжах або б’ються.

Ще на шляху до Лондона шотландці розхитали літак, співаючи Бугі.

Сама гра команд теж видалася напруженою, хоч і без голів. Шотландія гідно протистояла іменитому супернику,  не поступаючись у багатьох ігрових моментах.

Підопічні Гарета Саутгейта могли відкривати рахунок вже на 11-й хвилині, але м’яч після удару Джона Стоунза головою влучив у стійку. Слідом свою прицільність перевірив Гаррі Кейн, але відправив м’яча далеко від воріт.

Відповідь шотландців не змусила чекати – Стівен О’Доннелл пробив у кут воріт, але Джордан Пікфорд впорався з його ударом.

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Після перерви футболісти обох команд обмінювалися ударами, але реалізувати свої шанси не змогли. Наприкінці зустрічі Рахім Стерлінг малював пенальті у штрафному англійців, впавши після боротьби із суперником. Однак арбітр не повірив гравцю трьох левів.

Стартові склади:

  • Англія: Пікфорд, Джеймс, Стоунз, Мінгс, Шоу, Філлипс, Райс, Маунт, Фоден, Кейн, Стерлінг.
  • Шотландія: Маршалл, Мактомінай, Хенлі, Тирні, О’Доннелл, Макгінн, Гілмор, Макгрегор, Робертсон, Дайкс, Адамс.

У підсумку суха нічия, яка принесла Шотландії перше очко на турнірі. Англія має у своєму активі чотири пункти.

В іншому матчі квартету D Хорватія розписала бойову нічию із Чехією. За картатих відзначився Іван Перішич, а за чехів – Патрік Шик.

Фото: Getty Images

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