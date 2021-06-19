Збірна Німеччини перемогла команду Португалії з рахунком 4: 2.

Таким чином збірна ФРН піднялася з останнього місця на друге, змістивши свого сьогоднішнього суперника на третє місце.

Португалія-Німеччина 2:4

Португалія: Руй Патрісіу, Семеду, Пепе, Рубен Діаш, Геррейро, Бернарду Сілва, Данилу, Бруну Фернандеш, Карвалью, Діогу Жота, Роналду.

Німеччина: Нойер, Гинтер, Хуммельс, Рюдігер, Кіммі, Гюндоган, Кроос, Госенс, Хаверц, Гнабрі, Мюллер.

Голи

Кріштіану Роналду (15), Діогу Жота (67); Рубен Діаш (АГ – 35), Рафаель Геррейро (АГ – 39), Хаверц (51), Госенс ​​(60).

Євро-2020: турнірна таблиця і результати матчів

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11 червня стартувало Євро-2020, що було перенесено на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

Матчі приймуть 11 міст: Рим, Лондон, Севілья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген і Санкт-Петербург.

Турнірну таблицю, результати матчів, а також розклад ігор читайте в матеріалі Фактів ICTV.