Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Оренда з правом викупу: в трансфері Яремчука зацікавився Мілан

Сборная Украины Яремчук

Форвард збірної України і бельгійського Гента Роман Яремчук потрапив до сфери інтересів Мілана.

За інформацією журналіста Алессандро Якобоне, італійський клуб вже нібито надіслав відповідний запит в Гент.

Повідомляється, що звернути увагу на гравця Мілану порадив головний тренер збірної Андрій Шевченко.

Читайте
Євро-2020: календар та результати матчів

За інформацією Якобоне, червоно-чорні сподіваються взяти українця в оренду на один рік, за яку заплатять близько 3 млн євро, а згодом викупити контракт футболіста за 15-16 млн.

Унікальне досягнення Ярмоленко і Яремчука

Гравці збірної України Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук встановили унікальне досягнення на Євро.

Вони стали першою парою футболістів, які змогли відзначитися голом у кожному з двох стартових матчів на Чемпіонаті Європи.

Ярмоленко і Яремчук забивали по голу в іграх зі збірними Нідерландів і Північної Македонії.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка