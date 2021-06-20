Оренда з правом викупу: в трансфері Яремчука зацікавився Мілан

Форвард збірної України і бельгійського Гента Роман Яремчук потрапив до сфери інтересів Мілана.

За інформацією журналіста Алессандро Якобоне, італійський клуб вже нібито надіслав відповідний запит в Гент.

Повідомляється, що звернути увагу на гравця Мілану порадив головний тренер збірної Андрій Шевченко.

За інформацією Якобоне, червоно-чорні сподіваються взяти українця в оренду на один рік, за яку заплатять близько 3 млн євро, а згодом викупити контракт футболіста за 15-16 млн.

Унікальне досягнення Ярмоленко і Яремчука

Гравці збірної України Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук встановили унікальне досягнення на Євро.

Вони стали першою парою футболістів, які змогли відзначитися голом у кожному з двох стартових матчів на Чемпіонаті Європи.

Ярмоленко і Яремчук забивали по голу в іграх зі збірними Нідерландів і Північної Македонії.