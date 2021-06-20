Довгоочікуване Євро-2020 стартувало 11 червня і триватиме до 11 липня. Відкриття відбулося на Стадіо Олімпіко у Римі, а вирішальний матч запланований у Лондоні на легендарному Вемблі.

Матчі Євро-2020 приймають 11 міст континенту: Рим, Лондон, Севілья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген та Санкт-Петербург. А всього у турнірі беруть участь 24 команди.

За регламентом, на стадії групового етапу кожній зі збірних належить зіграти по три матчі. Дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу. Також до стадії плей-оф вийдуть чотири із шести команд, що посядуть треті сходинки у своїх квартетах.

Сітка плей-оф залежатиме від того, з яких саме груп вийдуть команди, що посядуть треті сходинки.

Груповий етап стартував 11 червня і завершиться 23 червня. Матчі 1/8 фіналу відбудуться 26-29 червня, чвертьфінали – 2-3 липня, півфінали – 6-7 липня. Фінал відбудеться на арені Вемблі у Лондоні 11 липня.

Факти ICTV пропонують ознайомитися з розкладом матчів та турнірною таблицею Євро-2020.

Груповий етап

1 тур

П’ятниця, 11 червня

22:00 А Туреччина 0:3 Італія

Субота, 12 червня

16:00 А Вельс 1:1 Швейцарія 19:00 В Данія 0:1 Фінляндія 22:00 В Бельгія 3:0 Росія

Неділя, 13 червня

16:00 D Англія 1:0 Хорватія 19:00 С Австрія 3:1 Північна Македонія 22:00 С Нідерланди 3:2 Україна

Понеділок, 14 червня

16:00 D Шотландія 0:2 Чехія 19:00 Е Польща 1:2 Словаччина 22:00 Е Іспанія 0:0 Швеція

Вівторок, 15 червня

19:00 F Угорщина 0:3 Португалія 22:00 F Франція 1:0 Німеччина

2 тур

Середа, 16 червня

16:00 В Фінляндія 0:1 Росія 19:00 А Туреччина 0:2 Вельс 22:00 А Італія 3:0 Швейцарія

Четвер, 17 червня

16:00 С Україна 2:1 Північна Македонія 19:00 В Данія 1:2 Бельгія 22:00 С Нідерланди 2:0 Австрія

П’ятниця, 18 червня

16:00 Е Швеція 1:0 Словаччина 19:00 D Хорватія 1:1 Чехія 22:00 D Англія 0:0 Шотландія

Субота, 19 червня

16:00 F Угорщина _:_ Франція 19:00 F Португалія _:_ Німеччина 22:00 E Іспанія _:_ Польща

3 тур

Неділя, 20 червня

19:00 А Італія _:_ Вельс 19:00 А Швейцарія _:_ Туреччина

Понеділок, 21 червня

19:00 С Північна Македонія _:_ Нідерланди 19:00 С Україна _:_ Австрія 22:00 В Росія _:_ Данія 22:00 В Фінляндія _:_ Бельгія

Вівторок, 22 червня

22:00 D Хорватія _:_ Шотландія 22:00 D Чехія _:_ Англія

Середа, 19 червня

19:00 E Словаччина _:_ Іспанія 19:00 E Швеція _:_ Польща 22:00 F Німеччина _:_ Угорщина 22:00 F Португалія _:_ Франція

Турнірна таблиця

Група А

№ Команда І П Н П З П О 1. Італія 2 2 0 0 6 0 6 2. Вельс 2 1 1 0 3 1 4 3 Швейцарія 2 0 1 1 1 4 1 4. Туреччина 2 0 0 2 0 5 0

Група В

№ Команда І П Н П З П О 1. Бельгія 2 2 0 0 5 1 6 2. Росія 2 1 0 1 1 3 3 3. Фінляндія 2 1 0 1 1 1 3 4. Данія 2 0 0 2 1 3 0

Група С

№ Команда І П Н П З П О 1. Нідерланди 2 2 0 0 5 2 6 2. Україна 2 1 0 1 4 4 3 3. Австрія 2 1 0 1 3 3 3 4. Північна Македонія 2 0 0 2 2 5 0

Група D

№ Команда І П Н П З П О 1 Чехія 2 1 1 0 3 1 4 2. Англія 2 1 1 0 1 0 4 3. Хорватія 2 0 1 1 1 2 1 4. Шотландія 2 0 1 1 0 2 1

Група E

№ Команда І П Н П З П О 1. Швеція 2 1 1 0 1 0 4 2. Словаччина 2 1 0 1 2 2 3 3. Іспанія 1 0 1 0 0 0 1 4. Польща 1 0 0 1 1 2 0

Група F