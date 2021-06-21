Новозеландська важкоатлетка Лорел Хаббард, яка візьме участь в Олімпіаді-2020 стане першим трансгендером в історії Ігор.

43-річна Хаббард виступить у ваговій категорії до 87 кг.

– Я вдячна за доброту і підтримку, які надали мені настільки багато новозеландці. Коли я зламала руку на Іграх Співдружності три роки тому, мені повідомили, що моя спортивна кар’єра, ймовірно, підійшла до кінця. Але ваші підтримка і любов пронесли мене крізь темряву, -розповіла Хаббард.

Хаббард змінила стать з чоловічої на жіночу в 2012 році. На чемпіонаті світу-2017 Лорел завоювала срібло в жіночих змаганнях.

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– Мана срібного папороті дістається всім нам, і я буду носити її з гордістю, – додала Хаббард.

На Іграх-2021 трансгендери виступлять вперше.

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Джерело: Tribuna