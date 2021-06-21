Євро 2020: як вболівають за збірну України у Києві

Збірна України та команда Австрії зустрілася на Національному стадіоні у Бухаресті в межах матчу третього туру групового етапу фінальної частини Євро-2020 у квартеті С.

Українські глядачі також не залишилися байдужими та прийшли на фан-зону біля Палацу Спорту у Києві, щоб вболівати за свою збірну.

Скандують та співають пісні: як вболівають за збірну України у Києві / 8 фотографий

Ця зустріч професійних спортсменів стала третьої в історії футболу. Раніше команди зустрічалися лише у товариських поєдинках.

Громадяни у Києві скандують Україна та співають пісні, таким чином вболіваючи за професійних спортсменів.

Українці щиро вірять у перемогу нашої збірної в цьому матчі та активно підтримують футболістів. Матч збірної України та команди Австрії розпочався о 19.00 21 червня за київським часом.