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Факти / Спорт
Юлія Захарченко |

Скандують та співають пісні: як вболівають за збірну України у Києві

Скандують та співають пісні: як вболівають за збірну України у Києві

Збірна України та команда Австрії зустрілася на Національному стадіоні у Бухаресті в межах матчу третього туру групового етапу фінальної частини Євро-2020 у квартеті С.

Українські глядачі також не залишилися байдужими та прийшли на фан-зону біля Палацу Спорту у Києві, щоб вболівати за свою збірну.

Євро 2020: як вболівають за збірну України у Києві
Євро 2020: як вболівають за збірну України у Києві
Євро 2020: як вболівають за збірну України у Києві
Євро 2020: як вболівають за збірну України у Києві
Євро 2020: як вболівають за збірну України у Києві
Євро 2020: як вболівають за збірну України у Києві
Євро 2020: як вболівають за збірну України у Києві
Євро 2020: як вболівають за збірну України у Києві
Євро 2020: як вболівають за збірну України у Києві
Євро 2020: як вболівають за збірну України у Києві
Євро 2020: як вболівають за збірну України у Києві
Євро 2020: як вболівають за збірну України у Києві
Євро 2020: як вболівають за збірну України у Києві
Євро 2020: як вболівають за збірну України у Києві
Євро 2020: як вболівають за збірну України у Києві
Євро 2020: як вболівають за збірну України у Києві
Скандують та співають пісні: як вболівають за збірну України у Києві / 8 фотографий

Ця зустріч професійних спортсменів стала третьої в історії футболу. Раніше команди зустрічалися лише у товариських поєдинках.

Громадяни у Києві скандують Україна та співають пісні, таким чином вболіваючи за професійних спортсменів.

Українці щиро вірять у перемогу нашої збірної в цьому матчі та активно підтримують футболістів. Матч збірної України та команди Австрії розпочався о 19.00 21 червня за київським часом.

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Україна — Австрія - 0:1: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

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