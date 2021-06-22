Збірна України поступилася команді Австрії у третьому турі групового етапу Євро-2020 і віддала підопічним Франко Фоди пряму путівку до раунду плей-оф.

Але шанси для підопічних Андрія Шевченка вийти до наступного раунду ще є. Втім доля синьо-жовтих тепер залежить від результатів матчів решти команд на турнірі.

Наразі Україна має у своєму активі три очки із різницею забитих та пропущених м’ячів 4-5.

Факти ICTV розповідають, за яких умов збірна України може вийти до 1/8 фіналу.

Станом на ранок 22 червня всі матчі відіграли у трьох квартетах А, В та С. Збірна Швейцарії за підсумками групового етапу має чотири очки і точно буде вище команди України у підсумковому списку.

Із групи В третьою стала Фінляндія – у неї три очки, але менша кількість забитих/пропущених голів (1:3). У цьому нам трохи допомогла Бельгія, яка обіграла Суомі 2:0, а також Данія, яка вибила зі змагань Росію з розгромним рахунком 4:1.

Наразі Україні достатньо лише одного задовільного для неї результату, щоб вийти до 1/8 фіналу.

Група D

У цьому квартеті наразі на четверту сходинку претендують всі чотири команди. У Чехії та Англії по чотири очки, а у Хорватії та Шотландії – по одному.

Щоб вийти до плей-оф, Україні треба надіятися лише на нічию у протистоянні хорватів та шотландців. Перемога будь-якої з команд у цьому очному протистоянні автоматично опустить Україну у рейтингу збірних, що посіли треті місця.

Група Е

У цій групі теж претендують на третю сходинку чотири учасниці – Швеція (4), Словаччина (3), Іспанія (2) та Польща (1).

Для виходу до плей-оф потрібно надіятися на поразку поляків у матчі зі шведами або нічию, а у матчі Словаччина – Іспанія задовольнить де-факто будь-який результат окрім нічиєї. Причому Словаччині треба програти не з рахунком 3:4 і вище, а ось у разі поразки іспанців, у них буде взагалі два бали.

Найгірше для України буде, якщо поляки обіграють шведів, тоді вже результат другого матчу в квартеті не матиме значення.

Група F

Тут теж претендентами на третє місце є всі учасники – Франція (4), Німеччина (3), Португалія (3) та Угорщина (1).

Якщо у двох попередніх групах результат буде не на нашу користь, то квартет F точно із серії Contra spem spero – без надії сподіватися. Тут ми можемо опинитися лише вище за Португалію, але лише у тому разі, коли французи їм влаштують розгром.

Як визначається розташування третіх місць у таблиці:

більша кількість очок;

краща різниця голів;

більша кількість забитих голів;

більша кількість перемог;

менша кількість дисциплінарних очок (червона картка – 3 бали, жовта картка – 1 бал, друга жовта – 3 бали);

вища позиція в рейтингу європейської кваліфікації.

Поразка України у матчі з Австрією

21 червня у Бухаресті Україна мінімально поступилася Австрії з рахунком 0:1. Перемога дозволила австрійцям вийти з групи з другого місця. В 1/8 фіналу вони зустрінуться із переможцем квартету А – Італією.

Підопічні Андрія Шевченка наразі залишаються в режимі очікування.