Дембеле більше не зіграє на Євро-2020

Нападник збірної Франції та команди Барселона Усман Дембеле дістав важку травму в матчі другого туру групового етапу Євро-2020 з командою Угорщини, який завершився внічию з рахуноком 1:1. Внаслідок цього зірковий гравець пропустить близько чотирьох місяців, зокрема і решту турніру.

Так, під час гри 24-річний футболіст з’явився на полі на 57-й хвилині, замінивши Рабйо.

Однак за півгодини був змушений завершити гру через травму.

Під час обстеження в одній з лікарень Будапешта в Усмана виявили серйозне пошкодження правого коліна.

Після переговорів зі своїм клубом Барселоною футболіст погодився на операцію, а головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам ухвалив рішення відпустити гравця з розташування команди.

Таким чином футболіст пропустить близько чотирьох місяців, вилетівши до кінця чемпіонату Європи.

Вже 23 червня збірна Франції завершить груповий етап матчем проти Португалії. Наразі команда посідає перше місце в групі F.

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Джерело: L’Equipe