Україна – Австрія: огляд австрійських ЗМІ про матч Євро-2020

В Австрії смакують перемогу своєї команди над збірною України у третьому турі групового етапу Євро-2020. Австрійці вперше у своїй історії вийшли до раунду плей-оф на чемпіонаті Європи.

Австрійська преса мало пише про гру збірної України, хвалить своїх футболістів та нагадує, що вже в 1/8 фіналу підопічним Франко Фоди належить зіграти проти потужної Італії. Більше про те, що пише австрійська преса про матч Україна – Австрія читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Італіє, ми йдемо!

З таким заголовком вийшов огляд матчу на сайті Der Standard. Видання пише, що команда Франко Фоди бездоганно виступила в Бухаресті й у суботу зустрінеться у Лондоні на Вемблі зі Скуадрою Адзуррою.

У порівнянні з матчем проти Нідерландів Франко Фода зробив дві заміни. Австрія грала за тактичною схемою 4-2-3-1 проти 4-3-3 в українців.

Der Standard пише, що нічия влаштовувала обидві команди, адже “пакт про ненапад” був би хоч трохи скандальним, але цілком зрозумілим. Втім Фода та Андрій Шевченко ще перед матчем заявляли: Ми хочемо перемогти.

— В українців майже нічого не виходило, винятком був впевнений удар Миколи Шапаренка, який парирував Даніель Бахманн.

Після пропущеного голу і перерви українці вимушені були діяти, але засобів не вистачало. Грандіозних баталій на полі не було, адже австрійці зберігали впевненість та спокій і здобули цілком заслужений успіх.

Історична звитяга: Австрія вперше зіграє в 1/8 фіналу Євро

Kurier.at пише, що вирішальна перемога Австрії над Україною увійшла в історію і тепер на команду чекає Італія.

— Як чудово може лунати фінальний свисток. Він приніс спокуту. Австрія з другого місця виходить до плей-оф і в Лондоні зустрінеться з Італією.

На відміну від перших двох матчів проти України, збірна Австрії змогла розставити акценти. Зусилля підопічних Фоди були винагороджені на 21-й хвилині, коли Крістоф Баумгартнер пробив після навісу від Алаби.

Після перерви Україна збільшила кількість ударів, як і очікувалось, і додала австрійцям роботи в обороні. Та навіть попри тиск, у синьо-жовтих було не так багато шансів в атаці. Найкращий шанс для України був у Лайнера, який ледь не зрізав м’яч у власні ворота, але Бахманн врятував.

1/8 фіналу! Австрія робить історію з рахунком 1:0

Видання Heute пише, що австрійці здобули історичну звитягу завдяки перемозі над Україною.

Австрія розпочала багатообіцяюче, задала темп та швидко створила кілька шансів, а на 21-й хвилині вразила сітку воріт українців завдяки удару Баумгартнера.

Підопічні Фоди залишалися активними і мали ще кілька нагод, щоб відзначитися, зокрема свої шанси змарнували Арнаутович, Лаймер та Лайнер.

— Перший тайм матчу проти українців для австрійців став найкращим за тривалий час. Австрія завдала 13 ударів по воротах, проти лише одного в України.

Через годину ігрового часу Лайнер ледь не вразив власні ворота, але Бахманн у вирішальному моменті врятував. В українців просто не було змоги засмутити у цей день Австрію.

Шанси України на вихід до плей-оф Євро-2020

Попри поразку від австрійців та третю сходинку в квартеті С, підопічні Андрія Шевченка ще можуть вийти до 1/8 фіналу.

Наразі доля синьо-жовтих залежить від результатів матчів решти команд на турнірі. Україна має у своєму активі три очки із різницею забитих та пропущених м’ячів 4-5.

Факти ICTV розповідають, за яких умов збірна України може вийти до 1/8 фіналу.