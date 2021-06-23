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Факти / Спорт
Софія Зінов'єва |

Хорватія обіграла Шотландію і вийшла до плей-оф Євро-2020

Хорватія обіграла Шотландію і вийшла до плей-оф Євро-2020

На Євро-2020 у квартеті D відіграли матчі третього туру групового етапу. У заключному раунді Англія мінімально обіграла Чехію з рахунком 1:0 а Хорватія обіграла Шотландію із рахунком 3:1.

Після трьох турів групового етапу у цій групі Англія вийшла до плей-оф із першого місця, а Чехія кваліфікувалася з другого.

Матч Хорватія – Шотландія відбувався у Глазго, на стадіоні Хемпден Парк. Рахунок у першому таймі відкрив півзахисник збірної Хорватії Нікола Влашич на 17-ій хвилині.

Зрівняв рахунок гравець Шотландії Каллум Макгрегор, забивши м’яча у нижній кут воріт на 42-ій хвилині.

Потім перевага знову опинилась на боці Хорватії, гол на 62-ій хвилині забив Лука Модрич. Фінальний гол забив напівзахисник збірної Іван Перишич на 77-ій хвилині, гравець відбив м’яча головою, той залетів у вороті відбившись від штанги.

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У грі англійців та чехів першого і єдиного м’яча забив Рахім Стерлінг на 13-ій хвилині. Матч відбувся на стадіоні Уемблі в Лондоні.

Таким чином, у плей-офф проходять Англія, Хорватія та Чехія.

Україна на Євро-2020

Такі результати не на користь Україні, адже ми втратили легку можливість вийти у плей-оф, якщо б гра закінчилась нічиєю.

Натомість збірна України все ще зберігає шанси на вихід до 1/8 фіналу, для цього потрібно, щоб поляки програли у матчі зі Швецією або хоча б зіграли внічию.

У матчі Словаччина-Італія може бути будь-який результат, окрім нічиєї.

Детальніше про шанси України пройти до наступного етапу, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Getty Images

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