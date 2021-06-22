Рішення щодо продажу алкоголю глядачам Олімпійських ігор залежатиме від того, чи вдасться втримати людей від голосних викриків. Про це повідомила президент оргкомітету ігор Сейко Хашимото.

Ще однією умовою буде те, чи зможуть люди дотримуватися протоколів безпеки під час пересування всередині майданчиків.

Крім того, зважатимуть організатори й на правила для продажу напоїв, які діють для громадськості в Японії.

Наразі в столиці країни людям дозволяють вживати алкоголь поодинці або ж вдвох протягом 90 хвилин із 11.00 до 19.00 у ресторанах та барах, які мають сертифікат про вжиття заходів для боротьби з Covid-19.

Однак місцеві ЗМІ з посиланням на джерела, наближені до вирішення цього питання, повідомляють, що організатори ігор все ж планують дозволити продаж. Однак відбуватися він має із застосуванням карантинних обмежень для запобігання поширенню коронавірусу.

Зокрема, для таких продажів, ймовірно, діятимуть часові обмеження.

Правила ж поведінки глядачів на Олімпійських іграх у Токіо оприлюднять вже цього тижня.

У проекті правил йдеться про те, що глядачів закликають не їсти та не пити в компаніях біля місць проведення заходів. Також їх просять ніде не зупинятись, коли вони прямуватимуть до місця проведення змагань або повертатимуться звідти.

21 червня оргкомітет дозволив відвідати Олімпійські ігри до 10 тис. глядачів (тобто заповнити 50% трибун).

Однак, якщо ситуація з коронавірусом різко погіршиться до початку змагань, глядачам можуть повністю заборонити відвідувати спортивний захід.

Джерело: Kyodo News