Збірна України з футболу під час матчу з Австрією не витримала фізично. У цьому переконаний її головний тренер Андрій Шевченко.

— Нам завжди важко грати на такому рівні в стислі терміни три матчі, ми знали про це. Програли багато індивідуальних дуелей, у нас було багато невимушених помилок. Одна з них, коли втратили м’яч у центрі поля, призвела до кутового та пропущеного м’яча. Але справа навіть не в цьому моменті. Ми скрізь запізнювалися. Важко говорити про конструктивну гру, коли команда просто не була готова, – вважає Андрій Шевченко.

За його словами, Австрія дуже добре пресингувала українську команду.

– Суперник відчував, що фізично переважає нас. Заміни ні до чого не привели, – аналізує матч головний тренер.

За його словами, у другому таймі в команди були спроби щось змінити.

– Однак це не той рівень футболу, який ми хочемо демонструвати. Розчарування є. Із таким рівнем, як у першому таймі, нам у плей-оф не було б чого робити. Два поєдинки ми провели на хорошому рівні, але 21 червня зіграли поганий матч.

Єдиним позитивним моментом, вважає тренер, було те, що українська збірна боролася до кінця – не опустила руки та продовжувала вірити у вдале завершення матчу.

Наразі збірна України, згідно з регламентом, продовжує тренуватися, оскільки підопічні Андрія Шевченка ще мають теоретичні шанси для виходу до плей-оф.

21 червня в матчі третього туру групового етапу в групі С на Євро-2020 Австрія з рахунком 1:0 перемогла збірну України.

Джерело: УАФ

Фото: УАФ